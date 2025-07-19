法日兩國認定“門票轉售本身即違法”…韓國也著手強化監管

法國等海外國家原則上禁止門票加價轉售行為，即便允許轉售也采取設定價格上限的方式加以限制。韓國政府計劃參考此類國際案例推進法律修訂，以根除線上非法門票交易。根據韓國體育娛樂法學會今年發布的《門票轉售海外案例研究》，歐洲多數國家禁止門票轉售時加價或通過設定上限實施監管。法國規定若未經賽事或演出主辦方同意定期轉售門票，將處以1.5萬至3萬歐元罰款。丹麥、意大利和葡萄牙同樣認定超出票面價值的轉售行為違法。德國則限制轉售價格不得超過票面價25%。日本亦禁止未經主辦方同意反復轉售熱門演唱會或體育賽事門票，以及以轉售為目的的購票行為。除線上非法交易外，演出場館及體育場周邊的現場倒票同樣屬於查處對象。違者將面臨1年以下有期徒刑或100萬日元（約合930萬韓元）以下罰款。美國50個州中有38個州允許門票轉售，但僅限持證註冊經營者操作。這些經營者需遵守價格上限或票面價限制規定，地方政府通過征稅實施管理。反觀韓國國內，依據《國民體育振興法》需證實使用搶票軟件方能處罰非法交易，監管面臨現實困境。某職業棒球隊負責人表示：“我們實時監控售票網站，發現疑似使用搶票軟件的賣家即向警方網絡偵查隊請求調查，目前已對兩三人啟動調查程序。”他補充道：“因現行法未將非軟件操作的線上轉售認定為違法，反而助長了交易活躍度，亟需立法完善。”國會與政府已著手推進法律修訂以強化監管。國民力量黨議員具滋根於今年2月代表提議修訂《公演法》，擬規定無論是否使用搶票軟件均對非法交易實施刑事處罰。去年12月，共同民主黨議員趙寅澈亦提出類似內容的《國民體育振興法》修訂案。文化體育觀光部相關人士表示：“正研討刪除現行法中關於搶票軟件的認定要件，並提高處罰力度等修訂方向。”田南赫記者 forward@donga.com