總統室：“李真淑正在成爲保不住的人選”

隨着要求社會副總理兼教育部部長候選人李真淑和女性家庭部部長候選人姜仙佑辭職的聲音擴散，執政黨內部也出現了“落選不可避免論”。執政黨當初的方針，是到16名部長候選人的人事聽證會全部結束的18日爲止，觀察輿論後再作判斷，但現在黨內部出現了“近期內至少可以決定兩名候選人中一人去留”的意見。執政黨高層人士16日表示：“我們認爲李真淑的論文有問題。這是難以保住的人選。”對於圍繞姜仙佑的“仗勢欺人爭議”，該人士表示：“解釋過程確實達不到國民的要求。負面輿論正在擴大，正在密切關注。”執政黨人士表示：“雖然首先要關注聽證會，但兩人中勢必會有一人落馬。”共同民主黨領導層向各常任委員會下達了“不要在沒有與在野黨協商的情況下單獨處理所有部長候選人的聽證報告書”的方針，開始觀察輿論。共同民主黨領導層的立場是，本週結束聽證會後，綜合輿論決定是否向總統室傳達意見。但據悉，部分執政黨議員個別向總統室傳達了對兩名候選人的“不行論”。執政黨原先在人事聽證會上認爲落選絕無可能，目前氛圍發生變化，是因爲要求兩名候選人主動辭職的輿論日益擴散。共同民主黨輔佐團協議會歷屆會長團當天就姜仙佑表示，“只忙於感性銷售和脫離本質的自我防禦”，認爲她“應該主動辭職”。此外，泛學界國民考察團要求李真淑主動請辭，並表示，“強烈敦促李在明政府不要犯下連最起碼的常識都無視的錯誤”。對此，總統政務首席祕書禹相虎當天表示：“部分候選人的輿論動向非常不好，也在如實向總統報告。”國民力量黨緊急對策委員長宋彥錫在當天的記者座談會上針對兩名候選人表示：“如果這樣強行任命，只能認爲整個大韓民國都成了李總統的私有之物。不要再讓國民生氣了，應該主動辭職。”趙東柱記者、尹多彬記者 djc@donga.com、empty@donga.com