變老的社會將面臨的酷暑災難



災難是不平等的。它對弱小窮人更加苛重。氣候災難也是如此。弱勢羣體往往暴露在更加嚴酷的寒冷和炎熱之中。由於今年夏天的梅雨鋒北上速度比往年快，所以從7月初開始出現了像盛夏一樣的酷暑天氣。這幾天，進入鋒線影響範圍，暑熱暫時舒緩，但很快又將北上，正式開始高溫天氣。炎熱對某些人來說只是暫時躲避即可的不便。但是，之於別說是空調、就是連開電扇的電都捨不得的人，可能會成爲威脅生命的災難。



實際上，截至7月初，已有7人死於暑熱疾病，其中大部分是老人。這一數字是去年同期的3倍。體溫調節能力下降的老人是典型的氣候弱勢羣體。特別是，沒有家人獨自生活老人的危險更大。



問題是如此脆弱的老人們正在迅速增加。韓國因平均壽命的增加和史無前例的超低出生率，是目前全世界老齡化速度最快的國家。以去年底爲基準，已進入65歲以上人口占總人口20%以上的超高齡社會。據推算，到2045年，老年人口將增至37%。不僅如此。隨着結婚和生育的減少，獨自生活的老人也在增加。據統計廳推算，孤單老人家庭到2037年將達335萬人，到2052年將達496萬人。這意味着近500萬人會進入符合氣候脆弱階層的條件。



青少年人口減少、只剩下老年人口、高齡化率大幅上升的地方自治團體進入了緊急狀態。全羅南道的大部分基礎地方自治團體都開始了無人機巡查，並實行在發佈酷暑特報時不僅向區內老人，還向老人子女發送通知短信的服務。在國內代表性酷暑城市大邱，不僅向棚戶區居民提供冰袖等冷氣用品，還支援參雞湯等補品。



但是通過這種零星的支援，難以防止高齡化和地球暖化等雙管齊下的災難損失。因爲今後韓國將更加炎熱。我們排放的二氧化碳不會消失，而是會積累起來，持續提高地球氣溫。據國立氣象科學院透露，到2050年爲止，白天氣溫在33度以上的酷暑天數將增加到35天以上。也就是說，每年都會出現超過一個月的酷暑天氣。



需要提高弱勢羣體抵抗酷暑能力的長期對策。不僅要支援空調設備安裝、減免電費，還要強化孤單老人家庭的照料、健康監測體系。如果利用信息通信技術，可以減少死角地帶。無人機、遙感器、基於位置的異常信號感知系統等就是例子。應該以休息區等地區福利館爲中心形成人際網絡，以便立即感知異常徵兆，並具備一旦感知到異常信號就能立即應對的地區應急網。



這不是別人家的事。劇增的單身族、丁克族總有一天會成爲孤單老人家庭。有子女的家庭並不代表就安全。“侍奉父母”這句話已經成爲過去。低生育、高齡化導致的氣候弱勢羣體增加，是必須由國家來解決的課題。

