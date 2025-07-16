大企業每月輕松支付100美元AI費用…中小企業自費負擔沉重 “生產性差距”出現

隨著“ChatGPT”應用程序在韓國的安裝量突破1000萬次，人工智能（AI）服務日益普及，高性能人工智能的使用與否正導致企業或個人之間產生生產力和經濟能力的差異，“AI數字鴻溝”已成為現實。在新政府大力推動強化人工智能競爭力的同時，有觀點指出，也需關註高性能人工智能滲透國民日常生活所帶來的社會不平等現象。AI數字鴻溝現象在企業間正迅速擴散。韓國代表性IT大企業A公司近期決定擴大面向員工的“AI裏程計劃”。該公司每月向開發部門員工發放裏程形式（約100美元水平）的補助金，開發者們因此可以使用Cursor、GitHub、Copilot等多種AI開發工具。B公司也向4500名開發部門員工分發了“Cursor”體驗版服務。然而，中小企業的處境截然不同。生物領域壹家中型企業的開發者（部長級）C某，直到最近還在自費使用每月200美元的ChatGPT專業版“深度研究”功能，終因負擔過重而放棄。C某表示：“訂閱昂貴的AI模型相當於雇傭壹名‘博士級助手’協同工作，必然會產生績效差異。如果跳槽到其他公司，很可能會選擇能提供高價AI訂閱費支持的企業。”AI數字鴻溝現象不僅存在於企業之間，在個人、地區乃至國家層面也普遍顯現。解決AI數字鴻溝問題，被列為宣布成為“AI三大強國”的新政府的首要課題。此前，李在明總統在大選準備過程中曾表示，“將推進‘全民AI’項目，確保所有國民都能免費使用達到發達國家水平的AI”。韓國科學技術院（KAIST）計算機系名譽教授金鎮亨（音）指出：“貧富差距將導致AI數字鴻溝，善於使用AI的人將剝奪不善於使用AI的人的工作機會。現在是國家必須出手解決問題的時候了。”張恩智記者、崔智媛記者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com