“推遲聯合軍演誘導對話”……不能採取單方面的對朝柔和政策



統一部部長候選人鄭東泳14日在國會人事聽證會上，就爲引導朝鮮進行對話而推遲韓美聯合軍演的方案表示：“2017年底文在寅總統向美國提議推遲韓美軍事演習，打開了（對話的）大門。有必要進行討論。”對於“朝鮮是大韓民國的主要敵人”這一命題，鄭東泳表示，“我不同意。朝鮮（只）是威脅”，並提出了改變統一部名稱和恢復“九一九軍事協議”的必要性。



從鄭東泳的發言來看，預示着李在明政府的對朝政策將與尹錫悅政府發生180度的大轉變。過去每當政權更迭時，對朝政策也會發生截然相反的變化。每當改變對朝基調時，韓國國內就經常發生激烈的爭論和矛盾。在鄭東泳的答辯中，沒有表現出對政策急劇變化帶來的負面影響和失敗的反省。



鄭東泳作爲負責統一和南北（韓朝）對話、交流與合作政策的部門負責人候選人，而且時隔20年再次盯上同一個位置的復讀生，當然也會對改善南北關係產生慾望。但是，政府內部似乎還沒有立即進行協調。國防部長提名人安圭伯15日表示：“以韓美聯合防衛體系爲基礎，無論發生什麼情況，演習和演習都必須進行。”



此前，韓國政府搖擺不定的對朝政策經常被朝鮮利用。朝鮮反覆挑釁和對話，升級了核武器。新政府上臺後試圖通過先發制人的措施改善關係。就朝鮮停止對朝擴音器廣播後停止對韓噪音廣播一事，李在明也表示：“朝鮮迴應得太快，超出了期待。”但接下來朝鮮的態度發生了什麼變化嗎?



朝鮮自宣佈“敵對兩國”關係以來，一直奉行徹底的蔑視韓國的戰略，對美國總統特朗普的手勢也裝作不知道。如果韓美兩國競相出臺柔和政策，朝鮮也有可能參加新的“對話秀”。但首先要正確解讀其中隱藏的意圖。雖然需要努力改善南北關係，但這不應該是過分的翹翹板，而應該是相互關係的調整。單方面的柔和政策與盲目的強硬政策同樣危險。

