關係走近的朝鮮-俄羅斯… 金正恩在元山會見俄羅斯外長

朝鮮國務委員長金正恩12日在會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，“朝鮮-俄羅斯在所有戰略問題上都志同道合”。拉夫羅夫表示，只有在朝鮮關心的問題上纔會支持恢復南北（韓朝）關係。與此同時，就朝鮮軍隊部署到庫爾斯克以外地區一事，他表示“正在接受朝鮮領導人的提議”，暗示了朝鮮追加派兵的可能性。● 金正恩：“無條件支持俄羅斯對烏克蘭事態採取的措施”據朝鮮中央通訊社13日報道，金正恩前一天在江原道元山市會見拉夫羅夫時表示：“朝俄兩國在所有戰略問題上達成符合同盟關係水平的一致。”他強調，“願意無條件支持俄羅斯領導層在解決烏克蘭事態方面採取的所有措施”。前一天，俄羅斯外交部在報道金正恩會見拉夫羅夫的消息時，公開了兩人面帶笑容握手的照片。同時公開的視頻中，金正恩稱拉夫羅夫爲“親近的朋友”，並擁抱在一起。據俄新社報道，拉夫羅夫對金正恩說：“（普京）總統向金（正恩）委員長表示親切的問候，期待在不久的將來進行直接接觸。”普京去年6月訪問朝鮮時曾邀請金正恩訪問莫斯科。也有分析認爲，拉夫羅夫此次訪朝是爲了討論金正恩訪俄事宜。不過，拉夫羅夫沒有提及兩國元首會晤的具體時間或地點。克里姆林宮發言人佩斯科夫9日表示：“近期內沒有普京總統訪朝或金正恩訪俄的計劃。”● 拉夫羅夫：“韓美日三角同盟對東北亞穩定沒有貢獻”拉夫羅夫當天在與朝鮮外相崔善姬會談後舉行的記者會上，被問到是否做好了幫助恢復南北關係的準備時回答說：“對於平壤和首爾的關係，我們只在朝鮮可以接受的框架內，只對朝鮮關心的問題採取行動。朝鮮是我們的同盟。”對於李在明總統關於改善對朝關係的發言，他表示：“到目前爲止，韓國的行動與前總統時期一樣。我們將以具體行動來判斷。”他還主張，韓美日三角同盟的發展對東北亞整體穩定沒有貢獻。拉夫羅夫還強調與朝鮮的軍事合作。他表示：“朝鮮軍隊參與庫爾斯克戰役證明了俄朝關係是以‘不敗的戰鬥兄弟情’爲基礎的。”當被問及派遣到庫爾斯克的朝鮮軍隊是否會參加其他地區的戰鬥時，他回答說：“我們正在接受朝鮮領導人的提議。沒有理由拒絕（朝鮮）真誠的支援行動。”分析認爲，這打開了朝鮮軍隊追加派兵的可能性。7月26日，韓國國家情報院向國會報告說，朝鮮最早可能在7、8月份向俄羅斯增派6000名工兵。此外，因朝俄關係密切而疏遠的朝中關係出現了恢復跡象。日本廣播協會（NHK）電視臺12日報道稱，朝鮮和中國就時隔5年恢復平壤至北京的旅客列車運行達成了協議。恢復運行時間是下個月，該列車因新冠疫情於2020年1月停運。日本廣播協會電視臺報道稱，“在加強朝俄同盟關係的情況下，這是否朝鮮恢復與中國關係的信號，令人關注”。金喆仲 tnf@donga.com