心腹們紛紛背棄尹錫悅，陳述改口

被認爲是前總統尹錫悅親信的核心人物們的陳述變化起到了決定性的作用，特檢調查正在加快步伐。此前否認尹錫悅各種嫌疑的心腹們作證時紛紛改變立場，給尹錫悅帶來了致命打擊。三大特檢以他們關於尹錫悅的陳述等爲基礎，正在縮小調查網。據法律界13日透露，蔡上等兵特檢組（特別檢察官李明賢）11日傳喚前國家安保室第一次長金泰孝以濫用職權嫌疑人的身份接受調查，掌握了“看到尹錫悅盛怒”的陳述。尹錫悅在2023年7月31日的總統室國家安保室會議上接到蔡上等兵事件報告後盛怒，被指控對事件調查施加了外部壓力。金泰孝去年7月出席國會運營委員會時表示：“相關會議上沒有蔡上等兵相關報告，尹錫悅也沒有盛怒”，現在改變了立場。被認爲是尹錫悅“護衛武士”的前總統警衛處次長金成勳也在內亂特檢組（特別檢察官趙恩錫）的調查中作出了與以往不同的陳述。金成勳在檢察機關和警方等此前調查機關裏一直否認妨礙和阻止逮捕尹錫悅的嫌疑。但據悉，在特檢調查中，他作出了不利於尹錫悅的陳述。最新的尹錫悅拘捕令申請中包含了“尹錫悅親自指示‘讓他們看看你們有槍’”等沒有金成勳的配合就無法掌握的內容。前總統室附屬室長姜義求也在特檢調查中陳述稱，“在緊急戒嚴之後，（戒嚴佈告等）文件的製作和廢棄都報告給了尹錫悅”。各特檢組認爲，在尹錫悅被拘留後，改變陳述態度的相關人士有可能增加，因此正在擴大調查範圍。據悉，尹錫悅9日在接受拘留前嫌疑人審問（逮捕令實質審查）時表示，“（自己處於）連國務委員們都在爲尋找自己的生存之路而離開的‘孤立無援’狀態”，反駁了特檢拘留的必要性。據悉，內亂特檢組向被拘留的尹錫悅通報了14日下午2點到首爾高等檢察廳接受調查的通報，但尹錫悅方面以健康爲由拒絕出席。特檢正在討論尹錫悅不出席時強制索人等問題。具敏基記者、崔美松記者 koo@donga.com、cms@donga.com