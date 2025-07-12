美國參聯會向韓方施壓“共享真正責任”，要求韓方共同參與牽制中國

美軍序列排名第一的美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩11日強調：“朝鮮和中國正在前所未有地增強軍事力量。爲了保障更廣闊的地區和全世界的安全，需要構築信賴和三國間的合作。”這是在示意，韓美日三國應對朝鮮核導武器的軍事合作應擴大到應對中國的威脅。凱恩11日在首爾市龍山區聯合參謀本部大樓舉行的韓美日聯合參謀本部議長（參聯會主席、統合幕僚長）會議上，在發言中提到了朝鮮和中國正在增強軍事力量，並表示：“中國和朝鮮正在朝着明確、明確的目標前進。我們必須銘記這一點。”凱恩全權負責特朗普第二屆政府的軍事戰略。始於2014年的韓美日聯合參謀本部議長會議在韓國舉行尚屬首次。凱恩在會議上提及首次韓美日聯合參謀本部議長會議時表示：“當時幾乎完全侷限於朝鮮的核武器和導彈威脅。”他還說：“在第一次會議上，我們從加強力量到真正的責任共享，共同照亮了三國夥伴關係的未來。我們正在他們的肩膀上朝着令人難以置信的精巧篇章前進。”凱恩的意思是，原本集中於朝核威脅的韓美日安保合作有必要轉變爲應對中國威脅等。有分析認爲，凱恩特別強調“責任分擔”，是在委婉地要求韓國擴大作用，參與牽制中國的軍事擴張。韓美日聯合參謀本部議長在會議結束後發表的聯合公報中表示：“再次確認，韓美日安保合作在促進韓半島和印度太平洋地區的和平與繁榮方面發揮了重要作用；集中討論了深化三國間合作以維護地區和平與穩定的多種方案。”孫孝珠 hjson@donga.com