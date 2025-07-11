國民力量黨支持率跌破20%……2020年建黨以來的第一次

據調查，國民力量黨的支持率自2020年9月建黨以來首次跌破20%。繼贊成和反對彈劾尹錫悅總統爆發矛盾之後，在6月3日總統選舉失利後，圍繞黨的革新連日來發生內訌，黨內有人指出：“黨的存在本身就岌岌可危。”Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韓國Research7日至9日以全國1003名18週歲以上男女爲對象進行了定期全國指標調查，10日公佈的結果（詳細內容請參看中央選舉輿論調查審議委員會網站）顯示，國民力量黨的支持率爲19%，比上週下降了1個百分點。自2020年開始指標調查以來的政黨支持率中，國民力量黨的支持率首次跌至20%以下。有分析認爲，總統選舉失利後，圍繞人事革新問題，內部持續出現混亂，這可能是國民力量黨支持率下降的原因。該黨一名首都圈再選議員表示：“這反映了國民對革新一詞淪落爲嘲弄對象的我黨的現實感到失望的結果。”內部也有人擔心，如果“三大特檢”正式展開調查，支持率將進一步下降。革新委員長尹熙淑當天表示：“（再次出現）2017年支持率下降到一位數的情況，也不是完全難以想象的情況。”因朴槿惠總統遭彈劾而舉行的2017年總統選舉後，國民力量黨的前身自由韓國黨的支持率曾跌至8%。李知雲記者、李採完記者 easy@donga.com、chaiwan@donga.com