《K-Pop惡魔獵人》7首原聲曲同時躋身公告牌榜單

在以K-Pop為題材的奈飛（Netflix）動畫電影《K-Pop惡魔獵人》（K-Pop：Demon Hunters）人氣高漲之際，其7首原聲帶（OST）曲目同時登上美國公告牌（Billboard）單曲排行榜。在美國當地，該片被視為明年奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎項的有力競爭者，其原聲帶則被視為最佳原創歌曲獎項的有力候選。根據8日（當地時間）公布的公告牌主單曲榜“單曲百強榜”，電影中由女子組合“亨特麗克斯”演唱的歌曲《Golden》位居第23位。該曲上周首次上榜排名第81位，僅壹周後排名便躍升58位。由男子組合“雄獅男孩”演唱的歌曲《Your Idol》較上周上升46位，位列第31位。本周另有5首原聲帶新曲進入單曲榜。亨特麗克斯的《How It’s Done》（第42位）、《What It Sounds Like》（第49位）和《Takedown》（第64位）進入百強榜；雄獅男孩的《Soda Pop》（第42位）亦占據高位。亨特麗克斯成員露米與雄獅男孩成員鎮宇的合唱曲《Free》（第58位）同樣榜上有名。在公告牌主專輯榜“公告牌二百強專輯榜”中，該片原聲帶專輯排名較上周上升5位，高居第3位。動畫電影多首原聲帶同時登上公告牌榜單，是自2022年迪士尼《魔法滿屋》以來的首次。當時包括《We Don’t Talk About Bruno》在內的8首歌曲曾進入“單曲百強榜”。隨著原聲帶走紅，演唱歌曲的歌手也備受關註。演唱露米歌曲的李在出身於SM娛樂公司練習生，也是女子組合Red Velvet歌曲《Psycho》的作曲家。為鎮宇配音的演員安孝燮親自演唱了合唱曲《Free》。另壹方面，美國電影專業媒體《綜藝》近期評價該片為“2025年動畫長片獎項有力候選作品”，並稱其為“動畫美學與K-Pop元素相結合的慶典之作”。公告牌也報道稱“奈飛計劃正式提交《Golden》角逐最佳原創歌曲獎項”。奧斯卡金像獎官方X賬號還發文稱“亨特麗克斯不僅拯救了世界，也拯救了Spotify”。《K-Pop惡魔獵人》講述了K-Pop女子組合亨特麗克斯作為獵魔人活躍的故事。老虎、喜鵲、韓醫院、南山塔等韓國文化元素在作品中自然融合，該作品因此獲得好評。史智媛記者 4g1@donga.com