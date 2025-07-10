特朗普發出的“9倍防衛費”賬單，暴露其內心想法

美國總統特朗普當地時間8日點名韓國稱：“幾乎沒有掏（駐韓美軍的）防衛費。他們（韓國）應該主動自掏腰包。”他在前一天最先公開了向韓國和日本發送的“關稅信函”，當天實際上又提出了韓國的“安保免費搭車”論。韓國在美國開始徵收對等關稅的8月1日之前，必須展開激烈的貿易談判。有分析認爲，在這種情況下，特朗普公開提出防衛費問題，最終表明了將貿易、駐韓美軍防衛費以及增加國防開支等安保議題捆綁在一起，以“一攬子交易”進行談判的意思。特朗普當天在華盛頓白宮舉行的內閣會議上，在說明美國的貿易逆差、不公平的貿易協定和徵收關稅的必要性時，突然表示不滿說：“我們重建了韓國，美軍一直駐紮在那裏。他們只支付了非常少的（駐韓美軍駐紮費）金額。”他還說：“（執政第一期時）我曾對韓國說過，‘每年必須支付100億美元（約合13.7萬億韓元），他們同意（上調）到30億美元，但由於選舉造假，未能就此進行討論。”韓國去年與當時的拜登政府達成協議，決定明年支付1.5192萬億韓元防衛費。如果按照特朗普的主張，美國將承擔相當於9倍於此的防衛費。有分析認爲，提及貿易赤字和不公正協定，提及韓國，表現出了美國“正在因韓國而遭受損失”的看法。特朗普還將目前2.85萬多名駐韓美軍兵力誇張到接近兩倍的4.5萬人，並表示：“鉅額資金正在流向他們，對我們來說是巨大的損失。正在鄭重討論這一部分。”這似乎是想向韓國施壓，要求韓國分攤更多的防衛費。也有分析認爲，這暗示了韓美之間正在討論防衛費問題。也有預測認爲，特朗普政府遲早會公開要求韓國增加國防開支。美國國防部上月表示，包括韓國在內的亞洲盟國應將國內生產總值（GDP）的5%用於國防開支。今年韓國的國防預算爲61.2469萬億韓元，相當於GDP的2.32%。華盛頓外交消息人士表示：“對美貿易談判和安全議題似乎正在走向難以分開的局面。”華盛頓=常駐記者申鎮宇、金成模記者 niceshin@donga.com、mo@donga.com