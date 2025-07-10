朝鮮對送還人員的通知不作明確迴應，卻準時出現在東部海域

隨着3月和5月分別在西部和東部海域漂流後獲救的6名朝鮮人9日被移交朝鮮方面，送還工作宣告結束。韓國政府表示，朝鮮在此過程中通過聯合國軍司令部和朝鮮軍隊之間的直通電話“粉色電話”接收了關於送還計劃的通報。據統一部9日透露，上週和本週各一次，韓國政府通過聯合國軍司令部向朝鮮通報送還朝鮮人的計劃。據悉，3日的第一次是通過聯合國司令部和朝鮮軍隊之間的直通電話，向朝鮮軍隊通報確切的送還日期和方式、送還的海上位置等，送還兩天前的7日又再次通報了這一情況。據稱，朝鮮一直沒有明確表態會接受送還。不過，據悉，朝鮮接聽了聯合國軍司令部的電話，聽完了聯合國軍方的通報內容。此前朝鮮一度沒有接聽聯合國軍司令部用“粉色電話”打去的電話。韓國政府消息人士表示：“雖然無法透露聯合國軍司令部與朝鮮軍隊之間具體進行了怎樣的對話，但朝鮮沒有掛斷電話，好象一一聽取了聯合國軍司令部方面通報的送還計劃，還作出了小小的迴應和反應。”據解釋，根據朝鮮軍隊的特性，只要沒有掛斷電話、聽完所有通報內容，就可以認爲是接到了電話。這次送還使用了5月從東部海上獲救的4名朝鮮居民乘坐的船隻。經過6人全體同意，修理船舶後經過東部海上“北方界線”送回了朝鮮。據悉，當天的送還行動由海警投入艦艇，帶領朝鮮居民乘坐的木船等主導，海軍爲應對與誤判送還行動的朝鮮軍人發生偶發性衝突的可能性，在附近海域做好了應對準備。到9日爲止，在西部海上漂流中獲救的2名朝鮮人在韓國停留的時間爲125天，這是要求回國的朝鮮人在韓國停留期間最長的一次。宣佈“敵對兩國論”的朝鮮切斷了與韓國的所有溝通渠道，再加上前總統尹錫悅被彈劾的局面，送還討論未能順利進行。據悉，此次遣返是李在明總統在6月10日的國務會議上指示制定對策後開始加快速度的。權五赫 hyuk@donga.com