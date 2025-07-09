德約科維奇：“首次在費德勒註視下取勝”

“這大概是我第壹次在羅傑親自觀戰的比賽中獲勝。很高興，感覺像是打破了壹個魔咒。”諾瓦克•德約科維奇（38歲•塞爾維亞•世界排名第6位）在昔日對手羅傑•費德勒（44歲•瑞士•已退役）的註視下，上演了壹場酣暢淋漓的逆轉好戲。7月8日，在溫布爾登網球錦標賽男子單打16強賽中，德約科維奇以3比1（1比6、6比4、6比4、6比4）的比分逆轉擊敗了亞歷克斯•德米納爾（26歲•澳大利亞•世界排名第11位），成功晉級大會八強。在本屆賽事男子單打最多（8次）冠軍紀錄保持者費德勒的註視下，當天出戰的德約科維奇在第四盤壹度以局分1比4落後，但隨後連贏5局，成功逆轉了比賽。賽後，德約科維奇指著觀眾席上的費德勒說：“有時我也在想，如果能有那位紳士的發球上網或者細膩的網前球該多好。但又能如何？我只能繼續奔跑。”現場觀眾報以熱烈掌聲。德約科維奇對坐在觀眾席上的費德勒表達了敬意，但當兩人並肩站在賽場上時，情況則截然不同。德約科維奇曾在溫布爾登決賽中三次（2014年、2015年、2019年）遭遇費德勒，並全部獲勝。在兩人職業生涯總交鋒記錄上，德約科維奇也以27勝23負領先。憑借此役勝利，德約科維奇在溫布爾登的勝場數達到101場，正追趕著費德勒在本項賽事創下的最多勝場（105勝）紀錄。在大滿貫賽事總奪冠次數上，德約科維奇（24次）也多於費德勒（20次）。如果德約科維奇贏得本屆溫布爾登冠軍，他將刷新男女單打合並計算的大滿貫賽事最多冠軍紀錄。任寶美 bom@donga.com