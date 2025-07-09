三星、LG“利潤衝擊”中到來的特朗普敦促書



美國總統特朗普的信函抵達韓國，要求從8月1日起對韓國產輸美商品徵收25%的對等關稅。這是要求本月內拿出令美國滿意的談判方案的敦促書。雖然距離徵收關稅還有3周時間，但由於關稅衝擊，三星電子、LG電子、現代汽車等出口企業的業績正在惡化，因此參加談判的韓國的立足之地正在縮小。韓國和日本雖然是美國的軍事同盟國，但在收到信函的14個國家中排名第一第二。韓國與美國簽訂的自貿協定甚至沒有成爲考慮的對象。因談判沒有進展而受到指責的日本收到了高出當初1個百分點的25%的關稅率。預計徵收20%關稅的歐盟之所以沒有收到信函，是因爲歐盟正在接受10%的關稅並進行談判，而且大部分與北約成員國重疊的國家已根據美國的意願，決定把防衛開支的比重提高到國內生產總值的5%等。



特朗普在信中表示：“如果貴國向美國開放關閉的貿易市場，消除關稅和非關稅壁壘，我們可能會考慮調整（關稅）。”意思是說，只有在3周內提出滿意的提案，才能降低關稅率。對於韓國來說，不得不考慮造船業合作、擴大美國產液化天然氣進口等已經公開的“王牌”之外的談判方案。



關稅炸彈還沒正式開始，韓國企業的業績卻已在惡化。臨時徵收的10%關稅導致家電業績惡化、半導體不振，第二季度三星電子的營業利潤和銷售額分別比去年同期減少55.9%和0.1%。同期，LG電子的營業利潤、銷售額也分別減少46.6%和4.4%。已經到了明顯低於市場預測的“利潤衝擊”水平。市場認爲，徵收25%品種關稅的現代汽車、起亞和徵收50%關稅的浦項制鐵控股公司第二季度的營業利潤也很有可能減少。



在韓美貿易談判中，無論如何都要堅守到底的“馬其諾防線”是不損害汽車、半導體、家電、鋼鐵等對美主力出口產品的競爭力的合理水平的關稅率。爲此，即使有政治和經濟上的負擔，也要考慮增加防衛開支或開放敏感產品市場等痛苦而艱難的決定。在有限的時間、惡劣的條件下，不要爲了守護全部，結果失去更大的東西。

