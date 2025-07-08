法院明天審查特檢提交的拘捕申請，尹錫悅本人出席

尹錫悅前總統將於9日親自出席法院對內亂特檢組對他申請的拘捕令的實質審查。據法律界7日透露，首爾中央地方法院負責拘捕令的部長法官南世鎮將於9日下午2時15分對尹錫悅涉嫌濫用職權妨礙他人行使權利、製作虛假公文、妨礙特殊公務執行等進行拘留前審問（拘捕令實質審查）。據悉，尹錫悅雖然到場，但不會親口參加辯論。特檢組在6日向法院提交的66頁的拘捕令申請書中提到，尹錫悅一貫對調查、審判程序持不協助的態度。特檢還主張，尹錫悅動員警衛處所屬公務員試圖阻止拘捕令的執行，將官邸打造成治外法權的地區。特檢還認爲，尹錫悅不僅在僅具形式的國務會議上未經任何審議就宣佈緊急戒嚴，而且批准制定和廢除“事後佈告”，屬於製作虛假公文和違反《總統記錄物法》等。特檢的立場是，犯罪已經查明，嫌疑人有可能逃跑或毀滅證據等，因此有必要拘留尹錫悅。尹錫悅方面反駁道：“特檢調查中也沒有提出客觀證據，即使根據相關人士的陳述，也不構成犯罪。”是否拘留尹錫悅最早將於9日下午決定。如果簽發拘捕令，尹錫悅將在3月8日因法院取消拘留決定獲釋123天后，再次遭到拘留。具敏基記者、古道藝記者 koo@donga.com、yea@donga.com