

韓國戰爭時期，美軍24師團被朝鮮軍打敗丟掉了天安地區，1950年7月9日在全義-鳥致院線部署了21團，利用車嶺山脈展開拖延作戰。雖然美軍將主防線設定爲金剛，但師團剩餘兵力要想全部從日本趕至，還需要一段時間。



在當天的戰鬥中，美軍取得了可觀的勝利。155毫米大炮抵達現場，摧毀了5輛朝鮮戰車。作爲105毫米炮，這是很難得到的戰果，所以這是一場痛快的勝利。美國空軍在發現停在道路上的朝鮮軍卡車隊伍後，將其摧毀了一半。



由此，朝鮮軍的進攻推遲了一天。12月10日，朝鮮軍再次派戰車進行突破。第一營A連雷·維克斯勒少尉的第一排與朝鮮軍主力發生了正面衝突。維克斯勒是個能幹、責任心強的排長。他與臨近的朝鮮軍隊展開了用手榴彈、步槍射擊的戰鬥。最終擊退了朝鮮軍的進攻。維克斯勒排在3個小時內打得非常好，但由於側面其他排被擊潰，被朝鮮軍隊包圍。維克斯勒向團長要求撤退。團長下令堅守陣地，因爲只有維克斯勒是值得信任的排長。



這一命令成爲了維克斯勒的死亡命令。後來團長出動第三營營救維克斯勒，但整個排已被消滅得無影無蹤。在此後直到11日的戰鬥中，該團遭受巨大損失。設備幾乎丟失殆盡。



但還有更大的損失。對於戰敗的部隊來說，最大的損失就是像維克斯勒一樣有責任感和能力的將士先戰死，膽小的人卻得以生存。即使還有三分之二的兵力，如果沒有這樣的將士，部隊也無法繼續戰鬥。不知道人才的價值，對人才不予保護，這樣的國家和組織是不可能存續的。

