韓國健康功能食品市場規模達6萬億韓元 便利店和大創紛紛入局

近期，隨著慢衰老（Slow Ageing）和健康樂活（Healthy Pleasure）等關註自身健康的健康趨勢興起，流通業界正在加強健康功能食品類商品。本月末起在全國6000家門店銷售健康功能食品的便利店CU最具代表性。其將原定於明年第壹季度（1月至3月）的銷售時間點提前了6個月。BGF零售相關人士表示：“我們向加盟店主進行了關於銷售健康功能食品的事前說明，店主們對此表現出濃厚興趣”，“同時判斷健康功能食品需求也在增長，因此決定提前銷售時間點。”健康功能食品是獲得食品醫藥品安全處認可其功能性的產品。進行銷售需獲得地方自治團體“健康功能食品銷售業”店鋪的許可。正因如此，此前便利店主要銷售的是保健食品而非健康功能食品。CU保健食品的年度銷售額增長率在2021年為5.3%，2022年為27.1%，2023年為18.6%，2024年則達到137.2%，近期呈現急劇上升態勢。據韓國健康功能食品協會數據顯示，韓國健康功能食品市場規模從2020年的5.175萬億韓元增長至去年的6.044萬億韓元。消費年齡段也變得多樣化。過去主要由51歲以上人群消費，但近期也出現了10歲以下兒童及20至40多歲人群消費增長的趨勢。GS25也在加緊引進健康功能食品。GS25相關人士表示：“隨著追求健康幸福生活的趨勢發展，在便利店尋找相關商品的顧客正在增加”，“為順應更專業化的健康食品趨勢，計劃在下半年推出符合便利店特性的小容量維生素、乳酸菌等大眾消費型健康功能食品。”美妝健康連鎖店CJ歐利芙洋自新冠病毒感染癥（COVID-19）疫情以來，持續增加健康相關產品。近期，為反映健康趨勢，正在加強膠原蛋白、谷胱甘肽、益生菌等內服美容產品線。大創（Daiso）已於今年2月開始銷售健康功能食品。自產品上市以來，線上線下均出現產品售罄現象，引發關註。近期，LG生活健康推出大創專屬健康功能食品品牌“INNERBEAU by re:tune”等，與健康功能食品企業的合作也正積極開展。李素貞記者 sojee@donga.com