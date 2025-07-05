

2日晚，釜山機張郡壹公寓發生火災，壹對8歲和6歲的姐妹在父母外出期間不幸身亡。據推測，火源可能來自父母外出時未關閉的空調周圍的多功能插座（排插）。距離上月24日釜山鎮區某公寓內，因父母淩晨外出做清潔工作而獨留家中的10歲和7歲姐妹遇難尚不足十天，釜山再次發生類似慘劇。鄰居居民表示：“想到孩子們在火海中尋找出口無助掙紮的樣子，心如刀絞。”



據悉，此次遇難的姐妹平時在父母經營的炸雞店附屬房間學習，晚上8時與母親壹同回家，父親則留在店裏工作至午夜時分。事發當天，夫婦二人比平時提早關店回家後再次外出。人們通常認為家是最安全的地方，但兒童安全事故中有壹半發生在家庭內部。尤其當缺乏監護人時，事故極易導致人員傷亡。今年2月，仁川某別墅也發生過壹起悲劇：父母因需進行腎臟透析治療和餐館工作離家期間，壹名12歲女童因火災喪生。



子女未滿12歲的家庭雖可申請政府提供的兒童照護服務，但因申請後需平均等待壹個月之久，服務門檻過高。特別是針對夜間、淩晨、周末等照護薄弱時段提供的緊急照護服務，因人手短缺，申請十次中約有四次無法成功，利用率極低。隨著雙職工家庭增加，以低收入群體為中心，被獨自留在家中的兒童數量亦呈上升趨勢。亟需構建覆蓋全時段、以社區為基礎的緊密照護網絡，杜絕照護空白。



目睹釜山接連發生的悲劇性事故，令人再次痛感將兒童獨自留在家中是何等危險。美國、英國、加拿大等其他發達國家規定，將未滿12至16歲的兒童在無監護人狀態下獨自留在家中將受嚴懲。韓國雖設有類似法規，但未明確限定年齡，相關法律條文亦顯模糊。為謀生計不得不將年幼子女留在家中的父母的心情不難理解。然而，全社會是否彌漫著“將孩子單獨留在家中無妨”的麻痹意識，值得我們深刻反思。

