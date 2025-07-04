李在明：“檢察改革屬於自作自受，中秋節前有可能制定架構”

韓國總統李在明3日表示：“檢察機關改革的必要性進一步增大。這可真是自作自受。”他還表示：“中秋節前制定（檢察改革）制度框架結構是可能的。”對於房地產政策，他表示，“（限制貸款）只是嚐嚐鮮”，暗示如果住宅價格不穩定，有可能採取高強度追加限制。李在明當天在青瓦臺迎賓館召開第一次記者會，在121分鐘裏發表了關於調整權力機關、對美關稅談判、房地產對策等懸案的構想。李在明就檢察改革表示：“包括檢察改革在內的司法改革是非常重要的現實課題。調查權和起訴權要分開，同一主體不能同時擁有調查權和起訴權，對於這一點不存在分歧。”他還就共同民主黨內關於中秋節之前必須完成檢察改革的主張表示：“檢察改革是國會的事情。（政府）將尊重國會的決定。”不過他也表示：“政府要做的是最大限度地減少由此引發的矛盾和副作用。”意思是說，雖然對迅速進行檢察機關改革的要求表示認同，但有必要採取措施防止調查空白等損失。對於韓美貿易談判，李在明表示：“關稅談判顯然非常不容易。難以確定能否在8日之前結束。”這意味着，談判能否在美國向韓國徵收25%對等關稅的暫緩期限到來的8日之前達成協議還是未知數。李在明表示：“目前雙方都還不太確定確切想要什麼。（爲了關稅談判達成協議）正在多方面挖掘很多主題。”對於最近政府發表的高強度限制貸款政策，李在明兩次強調“只不過是嚐嚐鮮而已”。他還說：“投機需求正在擾亂房地產市場，因此想改變趨勢。擴大供給的政策、抑制需求的政策還有很多。”但是對於追加指定新城，他表示：“這是因爲口渴而一直喝鹽水。不只是新城的新宅地，現有宅地還有很多再利用的方法。”李在明對就任一個月的成果表示：“股票市場好像還行。我曾認爲，只要修訂商法等改善制度、消除操縱股價等負面因素，情況就會好轉，幸好這一點在市場上得到了反映。將通過資本市場先進化，迎接‘KOSPI5000點時代’。”朴訓祥 tigermask@donga.com