“羽毛球女皇”安洗瑩與尤尼克斯簽訂四年百億韓元贊助合約

享有“羽毛球女皇”美譽的安洗瑩（23歲）在去年巴黎奧運會羽毛球女單項目摘金後，曾表達過壹番“決心之言”。其核心觀點是，國家隊運營方式需要改變，包括應允許運動員接受個人用品贊助。時隔11個月後，安洗瑩的夙願得以實現。安洗瑩於1日在其社交媒體發文宣布：“已與尤尼克斯（Yonex）正式簽訂贊助合同。今後我將以出色的賽場表現回報大家。”作為世界排名第壹的女子羽毛球選手，安洗瑩通過此次合約亦將收獲巨額財富。雖然具體合約金額尚未公開，但據悉約為四年100億韓元（約合730萬美元）。這不僅是韓國羽毛球史上，也是所有業余體育項目中金額最大的贊助合約。壹位羽毛球界相關人士表示：“原則上運動員的個人贊助金額不予公開，以免成為其他運動員的參照基準。”他補充道：“據我所知，安洗瑩的情況，贊助方不僅考慮了中國市場，也顧及了印度尼西亞、泰國、馬來西亞等羽毛球運動高度普及地區的宣傳效應，因此給予了巨額贊助。”自大韓羽毛球協會允許運動員接受個人贊助後，安洗瑩便收到了多家企業的熱烈邀約。最終，安洗瑩選擇了與世界最大體育用品企業尤尼克斯攜手。日本尤尼克斯總部甚至親自負責安洗瑩的合約事宜，足見其重視程度。安洗瑩曾申訴，去年作為國家隊贊助商的尤尼克斯制造的球鞋不合腳，而當時運動員個人用品使用受限。尤尼克斯相關人士在簽約後表示：“對於安洗瑩申訴不合腳的球鞋，日本尤尼克斯總部計劃在與安洗瑩商議後啟動定制生產。”除球鞋外，尤尼克斯還將贊助對比賽表現影響重大的球拍、護具等裝備。安洗瑩自去年巴黎奧運會奪金後，競技狀態正值巔峰，在今年舉行的各項賽事中已五次奪冠。與此相應，她在全球範圍內也聚集了龐大的粉絲群體。繼奪得馬來西亞公開賽（超級1000賽）、印度公開賽（超級750賽）和奧爾良大師賽（超級300賽）冠軍後，安洗瑩又在印度尼西亞公開賽（超級1000賽）問鼎。在最高級別的全英公開賽上，她也成功奪冠，僅本賽季就已五次登頂。她還將出戰22日開賽的中國公開賽（超級1000賽），向“包攬本賽季所有超級1000賽冠軍”的目標發起挑戰。上月底在世界羽聯世界巡回賽新加坡公開賽（超級750賽）四分之壹決賽中，她以0比2負於陳雨菲（中國），這是她今年唯壹的敗績。羽毛球界相關人士稱：“雖然國內球迷感受不深，但若去中國或東南亞參賽，當地球迷將安洗瑩奉若‘神明’並為之狂熱。若能延續當前狀態，四年後下壹份合約的身價將會更高。”不過，隨著運動員個人贊助的實現，尤尼克斯對大韓羽毛球協會的贊助已縮減至往年的壹半水平。日本尤尼克斯總部雖維持合約至2027年4月，但將最初合約金額削減了80%。協會相關人士解釋：“像以往壹樣，對青少年和青年國家隊等的裝備支持將繼續保持不變。對於國家隊運動員，屬於個人贊助範疇的球拍、球鞋等裝備支持雖已取消，但運動員們正各自與企業簽約。”他進壹步說明：“雖然日本尤尼克斯的贊助金被削減了80%，但尤尼克斯韓國分公司給予了部分補償，實際削減幅度約為50%。此外，協會將從文化體育觀光部和大韓體育會等處獲得支持，確保國家隊運營及國際賽事參賽支持等不受影響。”除安洗瑩外，徐承宰（28歲）、金元昊（26歲）也與尤尼克斯簽訂了贊助合約。白荷娜（25歲）、李紹希（31歲）等選手則與另壹家體育用品企業威克多（Victor）簽訂了贊助合約。金正勛記者 hun@donga.com