（獨家）美國參聯會主席下週訪韓，有可能討論重新調整駐韓美軍作用

據悉，美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩（照片）將於下週訪問韓國。有分析認爲，在以本月底爲目標推進韓美首腦會談的情況下，凱恩訪韓可能會根據最近擴大美軍戰略靈活性的基調，討論調整駐韓美軍的作用及規模問題。據總統室人士2日透露，凱恩將於8月10日前來首爾參加韓美日參謀長聯席會議主席（聯合參謀本部議長）會議。據悉，美國國務卿魯比奧將於本月8日、9日訪韓，而美軍排名第一的參聯會主席也將隨後訪韓。這是繼拜登政府時任參聯會主席查爾斯·布朗之後，美國參聯會主席時隔1年零8個月再次訪韓。有人認爲，以凱恩訪韓爲契機，韓美軍方將討論美國特朗普政府公開宣佈的韓國等亞洲盟國增加國防開支和重新調整駐韓美軍作用的問題。據悉，特朗普政府將於8月通過旨在擴大駐亞洲美軍戰略靈活性和加強盟國貢獻的新國防戰略，以牽制中國。據悉，總統室正在推進李在明總統與特朗普總統的首次韓美首腦會談之際訪問日本的日程。此舉旨在儘早啓動以當地時間6月17日七國集團（G7）峯會爲契機，李在明與日本首相石破茂舉行首次首腦會談時達成共識的韓日首腦間穿梭外交。申圭鎮記者、朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com