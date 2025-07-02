特朗普關稅最終波及車價 日本車在美國接連漲價

日本汽車制造商正在美國陸續上調銷售價格。有分析指出，美國唐納德•特朗普政府今年4月起開始對進口汽車征收的25%高額關稅，正在全面反映到車價之中。豐田汽車公司1日（當地時間）起在美國上調車輛價格，平均漲幅為270美元（約合36.5萬韓元）。豐田旗下高端品牌雷克薩斯每輛車的平均價格也將上漲208美元（約合28.1萬韓元）。考慮到上月客戶提車時需支付的費用中，豐田已上漲71美元，雷克薩斯已上漲108美元，這意味著從本月起，美國消費者購買豐田汽車時將額外支付超過300美元的費用。日本其他整車制造商此前也已上調了在美國的銷售價格。三菱汽車自上月18日起將平均售價提高了2.1%；斯巴魯同樣從6月起，將生產車輛的價格最高上調2055美元（約合278萬韓元）進行銷售。在特朗普政府的高關稅壓力下，日本汽車制造商最終無法承受，正接連提高價格。與此同時，日本已派遣經濟再生相赤澤亮正作為特使前往美國嘗試進行談判。然而，多數預測認為降低汽車關稅稅率將十分困難。特朗普總統在上月29日（當地時間）接受福克斯新聞采訪時，被問及延長相互暫停加征關稅的可能性時表示：“我看沒必要那樣做。”他說道：“只需發壹封‘致親愛的日本先生：對日本汽車征收25%關稅’的信函就夠了。”李沅柱 takeoff@donga.com