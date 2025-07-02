美國動畫《K-POP惡魔獵人》熱播 文化邊界展現新可能



世界級韓國流行音樂（K-POP）女子組合“亨特裏克斯”成員露米（Lumi）、米拉（Mira）、喬伊（Joy）實際上是秘密活動的惡魔獵人。某天，曾向惡魔之王“鬼魔”出賣靈魂的男子組合“獅子之聲”登場。“獅子之聲”迷惑觀眾，奪走了“亨特裏克斯”的粉絲，而身為驅魔師母親與惡魔父親所生的露米，其真實身份也隨之暴露。在成員們乃至粉絲都背棄她的絕望處境中，露米的養母塞琳提議即便說謊也要隱藏其身份。塞琳如此勸說露米將壹切恢復原狀，但露米堅決拒絕：“我不會再躲藏！也不會再說謊！”



奈飛（Netflix）動畫電影《K-POP惡魔獵人》（K-Pop Demon Hunters）壹經公開，便在全球在線視頻服務（OTT）排名網站FlixPatrol上占據首位，引發全球關註。影片中除K-POP外，還出現了拉面、紫菜包飯等多種韓國食品，引人註目。此外，可遠眺南山首爾塔的首爾全景以及掛滿韓文招牌的街道也增添了觀賞性。尤為值得壹提的是，片中融入巫俗、頭戴笠帽的陰間使者等設定，處處流露出對韓國文化的熱愛。這部由索尼影視動畫公司制作的美國作品，雖非韓國本土制作，卻如此深入地展現韓國文化，表明文化邊界正在超越國家層面。



該片導演姜瑪吉（Maggie Kang）幼年移民加拿大，她或許曾在出生國與居住國之間經歷身份認同的困惑。但如今，身負兩國文化認同反而成為這個時代創作獨特作品的潛力所在。由此可見，《K-POP惡魔獵人》正是這樣壹部作品：它展現了壹個新時代裏，過往建立的邊界正在消融，並如何轉化為新的可能性。邊界不再是局限，其本身就是可能。



“我不會再躲藏！也不會再說謊！”

