韓國夫婦同患癡呆癥人數四年間激增86%

“廚房在哪兒？”去年4月，李某某（76歲）女士聽到丈夫羅某某（81歲）先生這句話時，心頭壹震。當時她正準備像往常壹樣把飯桌搬到廚房，丈夫卻找不到廚房了。羅先生最終被診斷患有阿爾茨海默型癡呆癥。令李女士更加絕望的是，她本人也在四年前被診斷為輕度癡呆癥。“得知丈夫也患上癡呆癥，感覺生活崩塌了。我的記憶也越來越模糊，真不知該如何活下去。”6月19日，在首爾江南區三星首爾醫院見到的李女士嘆息著說道。隨著韓國步入65歲以上人口占比達20%的超高齡社會，夫婦雙雙罹患癡呆癥的情況也在急劇增加。30日，《東亞日報》從國民健康保險公團獲取的資料顯示，代表壹個家庭中出現第二位癡呆癥患者的“同患癡呆癥”患者人數，已從2019年的2857人增至2023年的5327人。四年間增長了約86%。其中絕大多數是老夫婦雙雙患病的情況。雙方都在逐漸喪失記憶，導致日常生活困難重重，例如險些引發火災、獨自前往醫院都成問題。本月，采訪組對三對癡呆癥老夫婦及其照料子女進行深度訪談，他們吐露心聲：“連可以照顧的人都沒有，日常生活本身就很痛苦。”有研究指出，若夫妻壹方患癡呆癥，另壹方發病概率可能翻倍，因此有必要擴大國家支持力度。首爾女子大學社會福利系教授鄭在勛（音）表示：“迫切需要強化能夠支持‘老老護理’的定制化支援體系。”李采完記者、李秀研記者 chaewani@donga.com