夢想成爲全球金融中心的釜山……能成爲“華爾街第二”的邁阿密嗎?



對衝基金城堡創始人肯·格里芬2022年把總部從美國芝加哥遷至邁阿密。他說：“邁阿密代表着美國的未來。從長遠來看，紐約和邁阿密都將成爲美國重要的金融中心的最佳場所。”城堡目前運營着超過650億美元（約88萬億韓元）的金融資產。



以休養地而廣爲人知的邁阿密正在蛻變爲全球金融中心。2020年至2023年，56家投資公司總部從紐約遷至邁阿密，與此同時，超過1萬億美元（約1360萬億韓元）的資金轉移。超過500家金融公司在邁阿密一帶設立了總公司，高盛、黑石、喜達屋等主要投資公司也設立了據點。以華爾街金融人士爲主要顧客的曼哈頓著名餐廳“哈里斯”去年在邁阿密開設了分店。邁阿密已經被稱爲“南方華爾街”。



過去金融業是以面對面接觸爲基礎的。證券交易所根據股價漲落提高嗓門，買賣股票，買賣結果以手記的形式記錄下來。但隨着全球金融轉換爲數碼，華爾街集中度相對下降，在華爾街外活動的金融公司也越來越多。交易員不再需要常駐交易所，開始與倫敦、新加坡等全世界辦公室舉行視頻會議，決定投資。



更何況，隨着利率接近0%，顧客不再只把錢交給銀行了。銀行不再支配金融。年輕的金融戰士們開始前往邁阿密，那裏天氣晴朗，可以盡情享受大海。酒店大宴會廳被改造後用作交易中心。經常發生颶風的邁阿密具備良好的移動式電力系統，完全可以承受突然增加的電力及電腦服務器的負荷。稅金也相對較少，規制也比較寬鬆。



釜山長久以來的夢想就是成爲全球金融中心。政府2009年1月將釜山指定爲船舶金融和衍生金融中心，韓國交易所、韓國資產管理公社、韓國住宅金融公司等入駐了門峴新城。但是不能單純地轉移幾家金融公司，就能躍升爲金融中心。韓國交易所雖然從2007年開始將總公司設在釜山，但汝矣島的影響力仍是絕對性的。



釜山要想超越船舶金融，躍升爲金融中心，就要制定更加差別化的引導政策。還需要吸引金融人才的定居環境、教育、稅制優惠等具有魅力的投資條件。值得慶幸的是，今年9月，區塊鏈交易所釜山數字資產交易所將開業。雖然發掘並吸引新的金融市場，但人民幣離岸中心構想也有必要繼續推進。



美國各州與城市不斷相互競爭，身價不斷上漲。石油產業發源地得克薩斯最近成爲大科技的新中心地。特斯拉在奧斯汀推出了無人駕駛出租車，蘋果計劃在休斯敦構建人工智能系統服務器。科技企業因嚮往運營成本低、監管不嚴而遷往得克薩斯州。金融投資在地中海酒店或東南亞度假勝地也可以進行。金融變革期也爲釜山提供了充分的機會。

