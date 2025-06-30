李在明擬7月第四周訪美 韓美正協調首腦會談日程

據悉，韓國和美國正以7月21日當周（當地時間）為目標，協調李在明總統訪美並與唐納德•特朗普總統舉行首次首腦會談的時間。預計韓美首腦會談將討論的關稅談判和增加國防支出等問題的實務磋商也將提速。29日，據執政圈消息，李在明總統訪問美國並與特朗普總統舉行首腦會談的時間點以7月21日當周最為可能。外交消息人士表示：“據我所知，正在準備於美國7月21日開始的當周舉行韓美首腦會談。”政府相關人士稱：“雖然日程仍在協調中，但方向是在7月底前舉行。”據悉，韓國和美國已就應盡快促成李在明總統與特朗普總統的面對面首腦會談達成共識。美國國務卿兼總統國家安全事務助理馬克•盧比奧很可能將於下月10日前後訪問韓國，出席在馬來西亞舉行的東盟地區論壇（ARF）部長級會議，並正式邀請李在明總統訪美。此前，美國駐韓國大使館臨時代辦約瑟夫•尹表示：“我認為不久將邀請李在明總統前往華盛頓舉行首腦會談。”韓美原本計劃在17日的七國集團（G7）首腦會議和24日的北大西洋公約組織（NATO•北約）首腦會議期間推進首腦會談，但因特朗普總統提前回國以及中東戰爭擴大的擔憂而推遲。若韓美首腦會談得以舉行，美國對韓國互征的關稅及增加國防支出等預計將成為核心議題。赴美進行通商談判的韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九27日表示：“新政府將韓美談判視為最優先事項之壹。我們已向美方充分說明了從現在起我們已準備好加速談判的意願。”朴訓祥 tigermask@donga.com