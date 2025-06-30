“刺激而又殘酷的最終章。”（美國《時代》周刊）“單維且可預測的結局。”（美國《紐約時報》）在全球矚目下於27日上線的《魷魚遊戲》第三季為該系列畫上句點，但圍繞其最終章的評論卻呈現兩極分化。自2021年9月第壹季首播，並斬獲美國電視界最高榮譽“艾美獎”六項大獎後，時隔三年九個月迎來終章。第三季通過呈現“殺人捉迷藏”、“殘酷跳格子”等全新韓國遊戲，試圖以主人公“奇勛”（李政宰飾）的自我犧牲講述更深刻的故事。總體而言，評論界給予的評價尚可，但期待精彩反轉的觀眾則流露出些許失望。●上線壹日登頂93個國家排行榜第三季在話題性方面仍獲認可。據視頻平臺排名網站FlixPatrol數據顯示，截至28日，《魷魚遊戲》第三季在奈飛電視劇類別中排名全球第壹。這距離其27日上線僅過去壹天。不僅在韓國，在美國、英國、法國、德國、日本等FlixPatrol統計的93個國家中均位列榜首。其登頂速度快於第壹季（上線8日後登頂電視劇類全球第壹）和去年12月上線的第二季（上線2日後登頂）。有分析認為，由於已知第三季將為系列最終章，觀眾對結局的好奇與期待形成了綜合效應。在藝術性評價上，第三季未能企及第壹季高度，與第二季情況相似。截至29日，在美國電影評分網站“爛番茄”上，第三季的影評人新鮮度為83%，與第二季（83%）持平，低於第壹季的95%。註重娛樂性的普通觀眾反應則更為冷淡。第三季的觀眾“爆米花指數”僅為51%，顯著低於第壹季（84%）和第二季（63%）。英國《衛報》評論稱：“暴力場面連綿不絕，諷刺意味卻日漸消退”，“雖有看點，但已不如往昔犀利”。美國電影專業媒體《好萊塢報道者》表示：“這部曾引發狂熱的奈飛超級熱播劇，以令人失望的結局艱難收場。”積極評價亦不少見。美國大眾文化專業媒體“Collider”盛贊其為“震撼人心的終章”。“令人滿意的精彩收官”（英國《每日電訊報》）、“尖銳的資本主義批判”（德國《法蘭克福匯報》）等評價同樣引人註目。●“不舍、釋然、百感交集”上線次日（28日），在首爾光化門廣場及首爾廣場壹帶舉行的《魷魚遊戲》終章紀念活動持續約壹個半小時，吸引了市民目光。數十名身著系列標誌性“粉紅士兵”服裝的表演者，未持槍支，而是吹奏小號、敲打鼓點進行遊行。身著印有主人公“奇勛”參賽編號“456”綠色運動服的人們，伴著童謠《轉啊轉》翩翩起舞。超大型殺人裝置“英熙”亦現身現場，唱著《木槿花開了》增添了悚然的緊張氛圍。當天的活動不僅吸引了第二、三季的演員，第壹季演員朴海秀（飾“尚佑”）、鄭好娟（飾“姜曉”）等也登臺亮相，引人註目。黃東赫導演表示：“這是我傾註壹切太久的作品，想到它完結，確實有些不舍”，“但又有如釋重負之感，真是百感交集。”演員李政宰則說：“現在才真正有了終章的感覺。來到這裏，才覺得壹切都結束了。”李浩載記者 hoho@donga.com