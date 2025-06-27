只會高喊反李在明的國民力量黨的成績單



國民力量黨緊急對策委員長金龍泰22日在李在明總統與朝野領導人的午餐會上要求：“如果司法部門推遲審判，請承諾任期結束後接受審判。”對此，“反李在明”情緒非常強烈的國民力量黨內部也有不少議員搖頭。在好不容易引起國民關注的政治活動中，再次發動已經失敗的競選活動“李在明司法風險”攻擊，真的有幫助嗎？



記者這麼說，倒不是要責難金龍泰。因爲這體現了國民力量黨的慣性。總統選舉失敗後，國民力量黨的領導層立即宣告瓦解。雖然維持着緊急對策委員長的職位，但由於緊急對策委員和主要黨務人員集體辭職，領導層已喪失功能。本應向國民發聲的黨領導層的作用，實際上已被以新任院內代表宋彥錫爲中心的院內領導層取代。但是，選舉結束已過3周，從院內對策會議來看，說的還只是“李在明”。



新院內領導層在17日的第一次院內對策會議上20次提到李在明。他們提高了聲音，嚷嚷着“‘李華永曹國赦免論’是向李在明當選密室勾結討債”“如果用李在明式經濟學大撒現金，會蹈阿根廷和委內瑞拉的前轍”等。批評和牽制是在野黨的本領，從這一點來看，這些話可能也不算太錯。



問題是大部分信息裏只有李在明，沒有國民力量黨。沒有選舉失敗後國民力量黨要如何革新、要通過怎樣的政策接近國民等信息，只是持續着對李在明的抨擊。20日的第二次會議、24日的第三次會議也是如此。在三次院內對策會議上，李在明的名字出現了59次。共同民主黨諷刺國民力量黨說：“難道‘起承轉合’都只有李在明’嗎?”



共同民主黨佔據行政權力和半數以上的立法部，保守政黨成爲100多個席位的少數在野黨，這與5年前的此時完全相同。但是，當時議會選舉失敗後，新上任的領導層並沒有把信息的主語只放在“文在寅”身上。在2020年6月的“金鐘仁緊急對策委員會”首次會議上，從未出現過“文在寅”一詞。相反，集中提出了“設立數據廳”“平臺勞動者的四大保險問題議題化”等政策。第二、第三次會議也是如此。會上提到了解決低出生率問題，撰寫了議會選舉失敗的反省文，並承諾進行革新。當時朱豪英院內領導層會議也類似。



當時黨內也有“少數在野黨沒有進行強有力的對與（執政黨）鬥爭，只知道談論沒有實現手段的政策，只進行自我批評，這樣做對嗎”的聲音。但是，由於不斷強調保守政黨的政策、提及革新，民心作出了反應。第二年國民力量黨在再補選中獲勝、在2022年總統選舉中獲勝，就是因爲有這些自行重生的努力作了後盾。



輸掉總統選舉後連續3周只談論“李在明”的國民力量黨，在26日的全國指標調查（NBS）中拿到了20%支持率的成績單。如果是這樣的話，是不是應該感覺到選舉失敗並不是因爲沒能更加努力地打擊李在明呢？

