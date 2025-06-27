李在明說“經濟重在時機，希望迅速通過補充預算”……面對民生問題，不應有朝野之分



李在明總統在就任22天后的昨天在國會施政演說中表示，“有句格言說經濟重在時機，現在正是時機”，希望朝野儘快通過補充預算案。他表示，“面對經濟危機，政府放手一搏，一味堅持緊縮是不負責任的袖手旁觀”，強調爲發放恢復民生消費券、減免小工商業者負債等，急需處理30.5萬億韓元的補充預算案。在內憂外患的危機中，韓國經濟在第一季度獲得了-0.2%的負增長慘淡成績單。這種情況下，爲了恢復正在熄滅的經濟火種，現在比任何時候都更需要超越黨派的合作。從這一點來看，李在明的施政演說和在野黨對此的反應備受關注。



每次總統訪問國會時，在野黨議員們都會發出噓聲或舉牌示威。李在明在演講結束後首先向國民力量黨議員們走去，隨後國民力量黨議員們起立，李在明與40多名議員握手致意。首先，雙方沒有進行不必要的情緒鬥爭，而是互相具備了最起碼的禮儀，從這一點來看，可以說是一件值得慶幸的事情。



儘管如此，難以認爲朝野處理補充預算案會一帆風順。李在明演講結束後，國民力量黨立即指責稱，向全體國民發放消費券是“借債發放的當選酬謝”，是民粹主義。但這麼說的國民力量黨在競選時也曾承諾追補30萬億韓元，第一次補充預算時也強調“補充預算正當其時”。李在明要求在野黨可以就補充預算項目提出意見，因此朝野需要通過協商進行完善。



爲此，首先需要克服的障礙是圍繞審查補充預算案的預算決算委員長及法司委員長等5個空缺的國會常任委員長的分配問題，目前朝野意見對立。據悉，由於雙方的立場呈平行線，執政黨的立場是，哪怕是今天也可以召開全體會議，強行處理預算決算委員會等部分委員長的選舉。如果這樣，朝野將再次走向對立，對補充預算的處理也會產生影響。



在低於1%的增長率預測中，無論是出口、消費還是投資全部低迷，，要想度過危機，作爲緩解經濟乾旱的引水，補充預算是不可避免的選擇。執政黨應該剋制單方面獨斷專行，最大限度地接受在野黨的合理要求，在野黨不應該過分糾纏於細枝末節的分歧，而是應該從補充預算必要性的大局觀點出發尋找切入點。在經濟和民生面前，沒有朝野之分。在國家危機面前，應該暫時停止政治鬥爭，發揮政治能力，以免補充預算錯失時機。

