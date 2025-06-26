“公開地面塌陷地圖”，國會着手立法

據悉，政府爲預防地面塌陷事故，投入近800億韓元製作地圖資料，但遺漏了過去地面塌陷歷史等核心要素。首爾市、釜山市等制定的地陷地圖也沒有體現地下水、地下埋設結構物等重要變數。再加上沒有向市民公開資料，因此有人指出，對於預防地面塌陷實際一無用處。國土交通部以2014年首爾市鬆坡區發生大型地面塌陷爲契機，投資785億韓元製作了“地下空間綜合地圖”。《東亞日報》重要題材報道組採訪結果顯示，從今年1月到5月，該資料的使用次數爲403次，每天只有約2次。國土部只向地下開發事業單位等得到批准的部分人公開資料，並沒有向普通市民公開。全國大型地面塌陷密集度最高的釜山市也制定了“地面塌陷危險地圖”，但並未公開。從2018年起到上個月爲止，全國35起大型地面塌陷中，有7起發生在釜山。首爾市雖然也制定了“地面塌陷安全地圖”，但仍堅持不公開的方針。地面塌陷事故導致人員傷亡後，國會接連提出了相關法案。共同民主黨議員安泰俊25日提議修改《地下安全管理特別法》，其內容爲，市道知事應該製作並公開地面塌陷安全地圖。該黨議員尹鍾君24日提議《地下安全管理特別法》修改案，規定政府可以向地方自治團體長下達措施，如果不履行，將被處以2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下的罰款。該黨議員黃明善提出《國家空間信息基本法》修訂案，內容爲“地方自治團體長應努力公開保護國民生命、身體、財產所需的空間信息”。要求公開透明資料的呼聲也越來越高。釜山市民團體健康社會福利連帶的事務處長李成漢（音）指出：“應該精密製作市民最想知道的地下安全地圖，並如實告知。”進步黨要求首爾市公開地面塌陷安全地圖。韓國建設技術研究院高級研究委員崔昌浩（音）指出：“有必要製作並分發將市中心劃分爲安全地區和危險地區的地面塌陷地圖。”