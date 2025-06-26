朝鮮對“再次2018”漠不關心……南北關係要有“B計劃”



“‘B計劃’是什麼？”



據說，最近的國政企劃委員會的統一部業務報告中出現了這樣的問題。其核心是，在朝鮮國務委員長金正恩2023年底宣佈“敵對兩國關係”的情況下，如果朝鮮不響應政府恢復南北關係的努力，是否有對策。全場一片沉默。



李在明政府爲了營造韓半島和平提出的公約中，有兩個在就任一週後已經兌現。啓動一年的對朝擴音器廣播被中斷，甚至預告將對散發對朝傳單的民間團體進行管制和處罰。就連負責此事的國防部和統一部也反應稱，“這是意料之外的速度”。對此朝鮮以停止對韓噪音廣播作出迴應，只用了不到一天的時間。



隨着史無前例的快速預案取得成效，人們普遍期待朝鮮能夠繼續合拍，但我們應冷靜看待。朝鮮停播噪音與其說是因爲韓國政權更迭或對韓路線的轉換，不如說更像是一種比例性措施。也就是說，按照朝鮮式的邏輯，對韓廣播是因爲對朝廣播而開始的，所以中斷了廣播。一名朝鮮消息人士表示：“保衛部可能正在向邊境地區居民宣傳傀儡已經放下了尾巴。”



從朝鮮的內外形勢來看，韓朝關係的前景並不明朗。內部，朝鮮10月份迎來勞動黨建黨80週年，明年初將召開第九次黨代會，趁着烏克蘭戰爭結束談判陷入僵局，與俄羅斯達成了增兵協議。朝俄關係密切已有兩年多時間，朝鮮不僅在軍事領域，還在糧食、原材料、成品油等經濟領域尋求出路。金正恩的自信通過去年10年間每年在20個市郡建設現代工廠的“地方發展20X10”政策得到了證明。



此外，兩年間時間裏，金正恩刪除前代的遺訓統一，高強度地斷絕朝韓關係，要想得到居民們的認同，需要很大的決斷。也有不少人認爲，俄羅斯提供幫助、韓美尋求對話的現狀是金正恩執政以來最好的戰略環境。也就是說，很難再次期待曾瀕臨絕境的韓半島局勢因金正恩的新年賀詞而發生翻天覆地變化的2018年。



如果不制定好“B計劃”，只埋頭於對對等主義的期待，南北關係有可能演變成政權風險。2019年朝美河內“無協議而終”後，文在寅政府獨自執着於終戰宣言，但毫無成果地結束任期，一直受到“低姿態”“看朝鮮臉色”的批評。金正恩當時想利用韓國獲得朝美對話的動力，這一次即使以失敗爲教訓與特朗普總統進行對話，也有可能把李在明排除在外。



雖然從消除邊境地區居民痛苦的角度出發，採取中斷對朝廣播這一先發制人的措施可能不可避免，但問題也是從現在剛剛開始。如果現政府有意超越韓半島的和平穩定，最終實現朝鮮的無核化，有必要慎重考慮恢復“9·19南北軍事協議”等下一次對朝鮮出牌的時間和方式。而且，在邁出下一步的時候，應該對“B計劃”是什麼作出明確的回答。

