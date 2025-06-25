房價上漲，房東變房客，“主人全租”再次登場

首爾市麻浦區1700多套規模的某大園區，套內面積84平方米的公寓最近以25億韓元的價格售出。與一般交易不同，這是以房東作爲全租租房者入住爲條件進行的交易。中介該交易的公認中介公司A某解釋稱：“房東從入住起就住在這裏，最近看到房價大幅上漲，爲了賺取差價決定賣房，同時又因爲子女教育等問題，希望暫時繼續居住，所以以這種方式進行了交易。”● 房價暴漲中再次登場的“主人全租”最近，以首爾市漢江邊爲中心，房東以租房者身份入住的條件出售房子的“主人全租”交易正在增加。在土地交易許可區域、貸款和稅金限制依然存在的情況下，進入本月以來，首爾主要地區房價大幅上漲，文在寅政府時期暴漲期曾經出現的罕見交易方式再次登場。“主人全租”交易的增加，是因爲考慮到最近的市場情況，對買方和賣方都有好處。首先，賣方即使不馬上搬走，也可以賣掉房子賺取差價。買方只支付交易價減去全租價的差額，也能減輕購買負擔。“主人全租”交易通常比一般的“缺口投資”全租保證金高，因此買方能用更少的現金買房，還可以減少尋找新租戶的麻煩。首爾市城東區錦湖洞“e舒適世界”錦湖公園山套內84平方米也是“房東全租”方式尋找買主的情況。房東希望出售後換成江南地區房產，但隨着江南地區房價上漲趨勢的加快，先賣掉房子並等待房價穩定下來。城東區玉水洞玉水三星公寓套內84平方米以20億韓元的價格出售。公認中介公司B某解釋說：“房東計劃以全租租金約7.億-8億韓元賣掉，再作爲租戶入住。”當記者對相關商品表現出興趣時，B某提議“全租保證金可以提高到8.5億韓元。”● “擔心會助長房價和全租租金”“主人全租”這一陌生的交易方式主要出現在麻浦區和城東區等漢江地帶。據分析，這是今年3月江南三區和龍山區被指定爲土地許可制後產生的氣球效應。在土地許可制地區，由於從根本上禁止“缺口投資”，所以需求集中到了可以投資的地區。過去文在寅政府時期，“主人全租”主要在實行高強度貸款限制的高價公寓密集的江南地區或京畿城南市盆唐、板橋地區進行。現在也不適用土許制限制的地區中，高價公寓聚集的麻浦區和城東區等地正在集中進行這種交易。不過有人指出，“主人全租”交易在房價上漲期會起到導火索的作用。作爲“缺口投資”買方，由於資金負擔較輕，所以可以以更高的交易價格進行交易。友利銀行房地產研究員南赫宇（音）表示：“‘主人全租’交易時，交易價格上調部分少於全租押金上調部分，因此作爲買方有減少投資金額的效果。但是在房價上漲期，實際交易水平提高可能會進一步推高房價。”還有人指出，這一交易方式還有可能助長全租價的上漲。KB國民銀行房地產首席專門委員朴元甲（音）表示：“‘主人全租’交易越多，全租房房源就越少，有可能助長全租房價格的上漲。”吳承俊記者 ohmygod@donga.com