哈桑•霍梅尼迅速掘起為伊朗接班人

據《路透社》23日援引5名消息人士報道，1979年領導伊朗伊斯蘭革命、推翻延續2500余年的波斯君主制的魯霍拉•霍梅尼（1900-1989年）之孫哈桑•霍梅尼（53歲），正迅速掘起為伊朗最高領袖阿裏•哈梅內伊（86歲）的接班人。自1989年霍梅尼逝世後執掌伊朗的哈梅內伊，因長期執政、鎮壓反對派及根深蒂固的經濟困境，正面臨民眾大量不滿。尤其在美國與以色列持續空襲下，哈梅內伊政權的脆弱性已暴露無遺，其權力交接問題受到前所未有的關註。魯霍拉•霍梅尼育有七名子女，次子艾哈邁德•霍梅尼（1946-1995年）曾協助父親推動革命進程。他雖壹度被視為霍梅尼接班人選，卻在49歲因心臟病突發離世。艾哈邁德之子正是現年53歲的哈桑•霍梅尼，其人生軌跡與祖父、父親如出壹轍，始終以神職人員身份從事宗教活動。哈桑•霍梅尼青年時期曾擔任足球運動員，素以跨派系協調能力著稱。他重視女性權益等社會議題，與溫和派代表人物、前總統哈桑•魯哈尼保持深厚交情。值得註意的是，他與主張對美強硬、執著推進核開發的強硬保守派代表——前總統馬哈茂德•艾哈邁迪-內賈德等人始終保持距離，甚至撰寫評論文章對其進行批評。伊朗通過伊斯蘭神職人員協商機構“國家領導層運營委員會”選舉最高領袖，但當前局勢下哈梅內伊的個人意誌仍將是決定性因素。值得註意的是，哈梅內伊次子穆傑塔巴雖同為神職人員，但在國內外對哈梅內伊家族長期執政的批評聲浪中，若出現權力世襲跡象必將引發強烈反彈——畢竟推翻巴列維王朝專制世襲體制正是伊斯蘭革命的核心訴求。目前穆傑塔巴已淡出主要候選序列。林賢錫 lhs@donga.com