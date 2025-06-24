韓華隊金書賢創全明星賽歷史最高票紀錄 人氣飆升

“書賢不敗”金書賢（韓華隊•21歲）刷新了韓國職業棒球全明星賽球迷投票歷史最高得票紀錄。這對時隔13年在大本營大田市舉辦全明星賽的韓華隊而言可謂雙喜臨門。韓國棒球委員會（KBO）23日公布今年全明星賽“最佳12人”名單。比賽將於下月12日在大田韓華生命老鷹公園球場舉行，共享隊（鬥山•樂天•三星•KT•SSG）與夢想隊（起亞•韓華•KIA•LG•NC）陣容名單經球迷投票（70%）和球員投票（30%）綜合評定產生。金書賢在2日至22日進行的球迷投票中以171萬7766票，時隔十年打破了“獅子王”李承燁（三星隊•49歲）在2015年創下的153萬47票紀錄。韓華隊球員上次在球迷票選中奪魁是2016年的李容圭（現起亞隊•40歲），距今已有九年。金書賢另獲球員票220張，以總分54.19分入選共享隊終結投手陣容。今年是金書賢職業生涯第三年，他首度擔綱終結投手，憑借逼近時速160公裏的快速球，截至22日已在37場比賽中取得1勝1敗1中繼18救援、自責分率1.51的佳績。按當日數據統計，他是達成10次以上救援的投手中自責分率最低的球員。團隊自責分率榜首（3.41）的韓華隊包攬共享隊投手部門三個席位：費爾塞（31歲）入選先發投手，朴相原（31歲）躋身中繼投手。該隊外籍擊球員弗洛裏亞爾（28歲）同時入選外野手“最佳12人”。球員票最高得主（241票）屬於三星隊的壹壘手迪亞茲（29歲）。截至當日，其打擊率0.299，轟出27支本壘打，貢獻79分打點。本壘打數領先第二名奧斯汀（LG隊•32歲•19支）8支，打點數超出第二名雷耶斯（樂天隊•31歲•59打點）20分，兩項數據均居聯盟首位。競爭最激烈的是共享隊指定擊球手位置。去年全明星賽MVP崔炯宇（42歲）以32.98分險勝文炫彬（韓華隊•21歲•32.71分），0.27分的微弱優勢刷新野手最高齡入選紀錄。三星隊的姜瑉鎬（40歲）以總分43.41分入選夢想隊捕手陣容，與梁埈赫（56歲•退役）、金賢洙（LG隊•37歲）共同保持全明星賽最多入選紀錄（15次）。若金賢洙獲教練推薦入選，則將刷新紀錄。共享隊主帥李凡浩（KIA隊）與夢想隊主帥朴鎮萬（三星隊）將各自推選13名球員，共計26人的推薦名單將於後續公布。按球隊統計，樂天隊以6人入選成為“最佳12人”最大贏家。該隊二壘手高承敏（25歲）、遊擊手全瑉載（26歲）、外野手雷耶斯均為首度入選全明星。三星隊（5人）、韓華隊（4人）分列其後。鬥山隊、起亞隊、KT隊則無人入選。姜泓求 windup@donga.com