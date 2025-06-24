革命的權威 [林容漢的戰爭史]



以色列和哈馬斯戰爭開始時，很多人預測如果伊朗介入，以色列將陷入困境。這是出於對伊朗軍事力量的過分信任。但隨着以色列打擊親伊朗武裝組織真主黨，伊朗是“紙老虎”的事實浮出水面，從一開始就出現了此次伊朗-以色列戰爭的準確預測。



正確的預測會產生正確的判斷。這樣看來，不禁令人好奇。以前不知道伊朗的軍事力量嗎？伊朗如果想介入敘利亞，必須駕駛F-14戰鬥機和不如它的機型，將以色列的F-35驅逐出上空。這是《碟中諜》系列中湯姆·克魯斯纔有可能的設定。除此之外，伊朗軍事力量的客觀指標也隨處可見。



就在去年，伊朗革命政府還沒有立即崩潰，但其權威也不如從前了。這在2022年反對頭巾的抗議活動中已經顯現出來。歷史上所有革命政府的特性上，一旦面臨危機，就會更加僵硬，加強對原則和名分的執着和虛張聲勢。這就是以色列攻打真主黨和兩國首次發生衝突時伊朗強硬應對的背景。



伊朗與以色列的軍事實力差距暴露後，伊朗對核的執着迅速增強，並致力於完成核武器。從革命政府的觀點來看，說革命的持續取決於核武裝也不爲過。對此，伊朗效仿朝鮮的成功做法，採取了拖延與美國核談判以爭取時間的戰略。



伊朗政府必須在美國和以色列的強攻，特別是美國總統特朗普使用“無條件投降”的施壓下，表現出絕不屈服的意志。理念革命會提出強有力的名分。然後被束縛在那裏。這是歷史無數次的教訓。

