“休息時間刷短視頻，無法集中註意力”……韓國五分之壹青少年被列為網絡過度依賴風險群體

“本想給正在學習的兒子壹點休息時間，結果他全神貫註地看起了‘短視頻’（時長不足1分鐘的短內容）。”在京畿道高陽市撫養小學五年級孩子的李某（43歲）表示：“兒子用拇指不停地向下滑動屏幕”，“若不加以制止，有時會看上壹小時。”像李某孩子這樣過度沈迷於互聯網、智能手機等在線平臺，以致日常生活受到影響的青少年，每五人中就有壹人。需要專家幫助的嚴重成癮學生正在增加。韓國女性家庭部今年4月至上月9日對全國123萬4587名中小學生進行了互聯網及智能手機使用習慣診斷調查，結果顯示，21萬3243人（17.3%）被歸類為網絡過度依賴風險群體。在去年同期的調查中，網絡過度依賴風險群體的比例為22萬1029人（17.7%），略高於今年的比例，該比例基於123萬9137名調查對象得出。女性家庭部自2009年起每年進行此項調查，旨在發現因互聯網和智能手機過度依賴而陷入困境的青少年，並為其治療提供幫助。需要專家幫助的嚴重成癮學生呈增長趨勢。過度依賴風險群體分為需要專業機構幫助的“高風險用戶群”和需要留意的“需關註用戶群”，其中高風險用戶群有所增加。互聯網高風險用戶群從2023年的1萬6490人、2024年的1萬7305人增至今年的1萬7525人。智能手機高風險用戶群也從2023年的1萬4766人、去年的1萬4408人增至今年的1萬4815人。專家們指出，短視頻內容擴散是出現嚴重網絡成癮癥狀學生增加的原因之壹。與需要長時間觀看的“長視頻”內容不同，短視頻通常瞬間即可看完，且常包含脫離語境的刺激性信息，因此成癮性更大。首爾峨山醫院兒童青少年精神健康醫學科教授李泰燮（音）表示：“青少年比成年人更容易受到短視頻成癮的影響”，“由於不再消費長內容，註意力持續時間可能縮短。”按年級劃分的網絡過度依賴風險群體中，初中生最多，達8萬5487人，其次為高中生7萬527人和小學生5萬7229人。按性別劃分，男性青少年（11萬6414人）多於女性青少年（9萬6829人）。方聖恩記者、趙維拉記者 bbang@donga.com、jyr0101@donga.com