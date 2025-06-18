大韓商工會議所報告顯示韓國AI人才凈流出居經合組織38國第35位

分析顯示，國內專業人才外流與外國專業人才流入之間的差距正在擴大，以人工智能（AI）領域為首，人才流失形勢嚴峻。17日，大韓商工會議所持續增長倡議組織（SGI）發布《韓國高級人才海外流失的經濟影響與應對方案》報告稱：“以2024年為準，韓國每萬人人工智能人才凈流出為-0.36人，在經濟合作與發展組織（OECD）38個成員國中處於最低層水平（第35位）”，“這與盧森堡（8.92人）、德國（2.13人）、美國（1.07人）等凈流入國家形成鮮明對比。”據該報告，2019年統計為12.5萬名的國內專業人才海外流失案例，在可獲得的最新調查年份2021年基準下增至12.9萬名，增加了4000名。而同期流入韓國的外國專業人才則從4.7萬名減少至4.5萬名。大韓商工會議所持續增長倡議組織說明稱：“由此，‘人才逆差’也從2019年的7.8萬名擴大至2021年的8.4萬名。”人才逆差是SGI提出的概念，用以表示國內專業人才海外流失與海外專業人才國內流入之間的差額。報告還通過分析科研人員的跨國流動數據指出，韓國是“凈流出國”，其“國內科研人員海外離職率”（2.85%）比“外國科研人員國內流入率”（2.64%）高出0.21個百分點。大韓商工會議所持續增長倡議組織解釋稱：“從各國研究人員凈流入流出排名來看，韓國在調查涵蓋的43個國家中位列第33位，處於下遊位置。”大韓商工會議所持續增長倡議組織將人才流失的原因歸結為“短期業績導向的評價體系”、“論資排輩式薪酬體系”、“研究基礎設施不足”以及“國際合作機會匱乏”等。SGI建議：“論資排輩為主的僵化人事薪酬體系制約了年輕研究人員的創造力和能力發揮，與績效無關的晉升結構導致優秀人才流失”，“應強化基於研究成果的差別化報酬，對尖端領域研究人員，應允許其豁免適用每周52小時工作制等，通過引入靈活工作制度來提升其自主性與專註度。”朴鐘敏記者 blick@donga.com