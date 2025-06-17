關稅戰爭後的首次七國峯會……特朗普預告強硬施壓

七國集團（G7）峯會當地時間15日在加拿大卡納斯基斯開幕。這是美國總統特朗普重返白宮後首次出席的多邊外交舞臺。由於以色列和伊朗的武力衝突，國際油價和匯率動盪等，在全球複合危機中舉行的七國峯會將成爲全球關稅戰爭的轉折點。距離對等關稅暫緩執行到期還有3周，特朗普預告了關稅強攻。在人們擔心此次峯會演變成“美國對六國”的對決格局的情況下，李在明在與特朗普的首次面對面中，面臨着解決關稅和重新調整駐韓美軍等複雜問題的課題。特朗普15日爲出席七國峯會走出白宮時，被問到“是否計劃在七國峯會上宣佈貿易協定”時表示：“我們要做的就是致函，‘這是你們應該支付的金額。’”不過他同時表示：“我認爲可以達成一些新的貿易協議。”他警告稱，將按原計劃徵收下月8日到期的對等關稅，並向英國、加拿大、日本等與美國進行最後貿易談判的國家施壓。此前，白宮高級官員就七國峯會的目標表示：“特朗普總統希望在包括使美國的貿易關係公正互惠在內的多個領域取得進展。”有人擔心，特朗普有可能重演就鋼鐵、鋁關稅等問題與前德國總理默克爾等發生強烈衝突的2018年七國峯會。美國政治專門媒體《政客》報道說：“忘記七國集團吧。現在是六國與特朗普的對決。如果不出現外交奇蹟，這次也不會發表聯合聲明。”李在明16日在京畿城南市首爾機場飛往加拿大，通過七國峯會首次登上外交舞臺。預計李在明將與特朗普等出席峯會的主要國家首腦舉行雙邊會談。據悉，關稅將成爲李在明和特朗普會談的核心議題。不過，韓國政府人士表示：“將集中討論通過實務協商加快關稅協商達成妥協的原則性討論。預計很難在第一次見面時要求延長關稅緩期期限。”卡爾加里=朴勳相記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 tigermask@donga.com、niceshin@donga.com