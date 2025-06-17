日方：“過去的協議不要後退”VS 韓總統室：“有很多共識”

日本首相石破茂的核心親信長島昭久爲參加韓日邦交正常化60週年紀念活動而訪韓，16日就韓日間歷史問題提出了“最大限度地尊重過去達成的協議，不要後退”等內容的“三大原則”。韓國總統室表示：“就應對歷史問題達成了很多共識。”韓日就經濟、安保等合作領域和歷史問題分離處理的所謂“雙軌”接近法達成了一致意見。石破茂的親信、負責國家安全保障的首相特別助理長島昭久當天在韓國外交協會和崔鍾賢學術院主辦的特別演講中，就歷史問題提出了三大原則：不要被短期利害得失所束縛△最大限度地尊重政府談話等過去的協議和不要後退△鼓起勇氣說服兩國國民。這是李在明就任總統後日本高層人士首次訪韓。長島昭久當天還與國務總理候選人金民錫、國家安保室長魏聖洛進行了連鎖會晤。總統室高層人士表示：“沒有說是‘三大原則’，但據我所知，雙方就如何對待歷史問題交換了意見。有很多共識。”李在明計劃在加拿大舉行的七國集團（G7）峯會上與石破茂舉行會談，討論加強韓日未來合作關係的方案。李在明當天在發給日本駐韓大使館主辦的韓日邦交正常化60週年紀念活動的視頻賀詞中強調：“韓國和日本是在劇變的國際形勢下共同摸索應對方案的重要夥伴。讓我們攜起手來，共同走向更好的未來。”申圭鎭 newjin@donga.com