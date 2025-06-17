臨床試驗被北京趕超 韓國醫政矛盾令醫學研究停滯



“診療、手術、值班占用了所有時間，哪裏還有做研究的空隙。”



始於去年2月的醫政矛盾對醫學研究也產生了負面影響。原因在於，輔助醫學院教授研究的專科住院醫師和醫大生離開了醫院和學校，醫學院教授和全職醫生（Fellow）為了填補專科住院醫師的空缺而疲於奔命。



韓國醫學會雜誌（JKMS）相關人士表示：“2023年有1220篇論文投稿，但去年投稿論文僅900篇，減少了約25%。”刊登在美國國立衛生研究院網站PubMed上、由韓國機構所屬研究者（均為韓國人）撰寫的論文數量也呈下降趨勢。2022年高達31873篇的論文，在2023年降至30642篇，2024年進壹步減至30473篇。由於撰寫壹篇醫學論文通常需要1年至1年半的時間，其減少的影響預計將在今年下半年全面顯現。



在去年由全球制藥公司主導推進的藥品臨床試驗中，首爾醫療機構的占有率為1.32%，屈居中國北京（1.4%）之後位列第二。首爾曾在2017至2023年間連續7年保持第壹。然而，受醫政矛盾影響，國內臨床研究減少，新藥開發或研究也遭遇困難。臨床試驗至少需要包含壹名醫生參與，但因醫生無法參與，已出現項目本身中斷的案例。



此外，還出現了國內醫療團隊無法正常參與海外合作研究，或難以招募臨床試驗患者，導致不得不延長部分藥物臨床再評估期限的情況。業界擔憂，若全球制藥公司將韓國視為“不確定性高的國家”，後續吸引臨床試驗等事宜將變得困難。



中國的情況則截然相反。中國近期已超越美國，躍居臨床試驗規模首位。自2017年加入制定國際藥品標準的機構——國際人用藥品註冊技術協調會（ICH）後，中國壹直努力將藥品臨床開發監管標準提升至發達國家水平。在中國進行的臨床試驗費用相對低廉，並對新藥開發產生協同效應。截至去年，在全球制藥公司研發管線（新藥開發）排名前25位中，江蘇恒瑞醫藥、中國生物制藥、上海復星醫藥、石藥集團等4家中國大型制藥公司上榜。韓國制藥公司則無壹入圍。據估算，去年中國藥品市場規模同比增長7.2%，達到3000億美元（約合410萬億韓元）。



韓國政府曾在2023年8月編制預算案時，將理工科領域研發（R&D）相關預算削減了5.2萬億韓元（降幅16.6%）。盡管韓國國會於12月追加通過了6000億韓元預算，但削減的影響在次年便立即顯現。預算減少的實驗室難以完整開展研究和實驗，論文發表數量也隨之減少。支持研究工作的理工科生態系統企業也遭遇經營困難。當前大學醫院的情況與理工科實驗室如出壹轍。



臨床試驗、醫學研究和新藥開發相互關聯。所幸，醫療界內部也發出了對話的聲音。政府與醫療界應盡快解決醫政矛盾，不僅要推動醫療恢復正常，更應致力於發展未來支柱產業——新藥等生物產業。中國的“生物技術掘起”已構成切實威脅。

