在“移民”面前一分二的美國



外出時經常坐的地鐵上有一名孩子母親。她來自拉美，身材矮小，整天上下地鐵，叫賣着“巧克力”。她拿着的紙箱裏有口香糖、巧克力和果凍等。她的背上總是揹着一個比那個箱子大得多的週歲小孩。雖然看起來很累，但從未見過她撇下過孩子。想要減輕她的重量而買巧克力的話，她會笑着回答“2美元”。



但並不是所有人都憐憫她。有一次，我看到一名穿正裝的中年白人女性一直嚴厲地盯着她。當她走近那邊的座位去叫賣巧克力時，白人女性表情冷冰冰地說“滾開”。當時紐約因一名來自南美的非法移民在地鐵上縱火焚燒一名熟睡的婦女而熱鬧非凡。當時，針對非法移民在街上放把椅子理髮等令人無法接受的行爲，有人批評說“紐約成了第三世界”。不知道白人女性對她說的話是讓她離開地鐵，還是讓她離開這個國家。



目前，美國看待非法移民乃至移民的視線大致有兩種。首先映入眼簾的是在各種示威中聽到的“守護他們”的聲音。擁護者們強調人類之愛說：“美國最初是由移民組成的國家，在這片土地上，只要長得不像印第安人，所有人都是移民。”即使非法來到美國，也不要忘記他們大舉從事“辛苦、骯髒、危險”的所謂“3D行業”，讓美國社會運轉起來。這種博愛主義的聲音以示威的形式映入眼簾，也符合所謂的“政治正確主義”，因此也比較容易見諸報道。



但是，如果以爲看到的都體現了現在的美國社會，那就錯了。另一邊是安靜但強烈厭惡和憎恨移民的目光。他們說：“非法就是非法。偷偷進入我國的移民們浪費稅金，還犯罪。”雖然他們的聲音不像另一邊那樣明顯出現在示威中，但經常體現在匿名的輿論調查中。直到最近，幾乎所有調查中，美國人始終有一半以上對非法移民表示反感。在最近引起爭議的洛杉磯移民管制過程中，特朗普政府不顧各種批評，在沒有拘捕令的情況下，以突襲的方式，甚至動用軍隊積極進行逮捕和拘禁，就是因爲有這種輿論作堅實的後盾。



“人高於法”的擁護移民立場和“再怎樣也要守法”的批評之聲都有一定的道理，因此驅逐非法移民的問題成爲比任何問題都難的美國難題。



美國的移民爭論不像是地球另一端其他國家的事情，還有一個原因。因爲，正在經歷最糟糕低生育狀況的韓國，在不久的將來也很有可能正面面對收容移民這一焦點問題。



專家們一致表示，韓國面前只有兩條路：要麼是“國家消失”，要麼是“建設移民社會”。韓國在很多方面已經成爲兩個國家，爲了避免走得更遠，應該準備好有助於國家利益和社會團結的精巧而合理的移民政策。

