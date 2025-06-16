以色列-伊朗全面戰爭危機……沒有“美國充當警察國家”的世界新常態



隨着以色列對伊朗領土進行先發制人攻擊和伊朗發動反擊，相距1000多公里的兩國即將展開全面戰爭。以色列13日利用從本國起飛的200多架戰鬥機和隱藏在伊朗領土上的無人機，攻擊了伊朗的核設施、核科學家、軍事司令部等。共打擊了150多處，正規軍總參謀長等軍隊領導人失去了生命。開戰第三天的15日，又集中攻擊了伊朗的天然氣田等能源設施。伊朗也動員約200枚導彈和數十架無人機，攻擊了以色列空軍基地和特拉維夫、耶路撒冷等主要城市。報道稱，以色列以防空網“鐵穹”作爲迴應，但部分彈道導彈避開攔截，摧毀了市中心。



以色列對伊朗的突襲是在美國和伊朗第六輪核談判前夕開始的。美伊一直在協商以中斷核開發換取解除經濟制裁。但是，伊朗被懷疑違反2015年與美國達成的協議，進行武器級鈾濃縮。外電評價說，以色列瞄準核設施是因爲伊朗有可能在6個月內製造核武器的危機感。



以色列和伊朗已經處於戰爭狀態。以色列2023年遭巴勒斯坦武裝政派哈馬斯突襲，1200名本國公民喪生，以色列指認伊朗是哈馬斯幕後黑手。以色列2024年暗殺伊朗支持的另一個武裝團體黎巴嫩真主黨的最高司令也是對伊朗戰爭的一部分。



如果以伊戰爭演變成全面戰爭，世界將經歷繼俄烏戰爭（2022年）、以色列-哈馬斯戰爭（2023年）之後的第三次戰爭。這三場戰爭都是在美國從“世界警察”角色中抽身而退的情況下開始的。美國15日明確表示，“空襲以色列與我們無關”，這是基於特朗普的美國優先主義外交戰略。美國在經歷“反恐戰爭”失敗和全球金融危機後，2010年公開宣佈“美國無法獨自解決一切問題”，現在在特朗普的不介入路線上，或許多重戰爭會成爲並不陌生的新常態。



以伊戰爭不是可以“隔岸觀火”的地球另一端的紛爭。它將使國際油價動盪不安，原材料價格上漲，並對物價上漲造成壓力。如果美國不得不決定提供部分軍事援助，可能會被要求提供武器等同盟的份額。在美國撂手不幹“警察國家”的現在，更加不安的國際局勢必然會給韓國帶來更大的風險。

