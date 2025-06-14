崔泰源表示：為成功舉辦慶州APEC峰會，將邀請重量級企業家

大韓商工會議所會長兼SK集團會長崔泰源13日在首爾龍山總統室舉行的由李在明總統主持的官民聯合經濟座談會上表示，“為了11月在韓國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）首席執行官（CEO）峰會的成功，將邀請重量級企業家。”鑒於APEC是新政府成立後在韓國舉辦的最大規模的國際活動，經濟界將積極出面。崔泰源強調：“近期李在明總統在與美國、中國、日本領導人的通話中均邀請他們出席APEC會議，為此，我們也將努力邀請重量級企業家”，“經濟界將動員全球網絡，為首腦會議的成功和國家地位的提升做出貢獻。”崔泰源將擔任10月底至11月舉行的2025慶州APEC領導人非正式會議期間召開的CEO峰會的共同主席。崔泰源表示：“（我們）正計劃吸引1700家海外企業（參加CEO峰會）”，“這將是官民能夠以‘同壹個聲音’發出合作聲音的良好平臺。”通常APEC CEO峰會約有1000名全球企業家參加，此次提出的目標遠超以往。崔泰源還向李在明總統請求支持，表示“要提高活動的地位，需要政府積極的邀請和支持”。經濟界內外也對崔泰源表示要邀請的重量級企業家是誰產生了濃厚興趣。大韓商工會議所方面說明稱：“目前正處於向主要全球企業探詢是否參加APEC CEO峰會的階段。”朴鐘敏記者 blick@donga.com