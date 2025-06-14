與摯友威爾十年長跑打磨音樂劇 朴天休：為提升完成度付出心血

“那是壹種疲憊、悸動、憂慮、興奮等情緒交織的心情。能圓滿結束這場如十年馬拉松般的旅程，我深感欣慰。”當地時間8日，韓國原創音樂劇《也許美好結局》（Maybe Happy Ending）的編劇朴天休（42歲）在紐約無線電城音樂廳舉行的第78屆“托尼獎”頒獎典禮上斬獲最佳音樂劇等六項大獎後，如此描述登臺領獎時的心境。13日接受韓國媒體書面采訪時，他坦言“頒獎典禮長達7小時令人疲憊不堪”，但隨即展現沈穩態度：“即使獲獎，創作者的生活本質不會改變。”這部作品在被稱為“美國頒獎季”的評獎活動中壹路高歌猛進。繼紐約戲劇評論家協會獎、戲劇聯盟獎、戲劇桌獎接連授獎後，最終在“戲劇界奧斯卡”托尼獎榮膺今年獲獎最多劇目。朴天休笑言：“此前真不知還有這樣的盛事。”對朴天休而言，《也許美好結局》的特殊意義在於“這是與阿倫森共同打造的首部原創故事”。這部2016年12月在首爾大學路首演的音樂劇，由他與美國作曲家威爾•阿倫森（44歲）共同創作。關於作品廣受喜愛的原因，他表示：“雖難言具體，但或許源於我們從2014年動筆創作到去年登陸百老匯期間，持續打磨提升作品完成度的不懈努力。”被稱作“威爾•休組合”的阿倫森，被他定義為“合作前已是相交十七載的摯友”。兩人2008年相識於紐約大學，此後相繼推出《蹦極跳》（2012年）、《男高音》（2023年）、《幽靈面包店》（2024年）等作品。“我們世界觀與情感認知高度契合，對彼此藝術觀懷有深切敬意。基於這份信任，創作中從不機械劃分職責，始終進行有機協作。”兩位藝術家常以不同歷史時期的韓國為創作素材：《也許美好結局》設定於21世紀後期，《男高音》則聚焦1930年代日本帝國主義強占時期。朴天休闡釋創作理念：“既想為韓國觀眾展現熟悉中透著陌生的世界，也想為海外觀眾呈現陌生中引發共鳴的天地。”“如今我在首爾與紐約的生活經歷已近乎各占壹半。作為遊走於雙文化、雙語境的創作者，我渴望以獨特視角講述引發廣泛共鳴的故事。”《也許美好結局》第六季將於10月在韓國重啟。朴天休透露：“劇場將遷至更大空間，視覺呈現將進行相應調整。”“自2015年試演至今已屆十周年。我們將傾註心力，使本次演出成為獻給阿倫森、全體合作夥伴及所有陪伴《也許美好結局》成長的觀眾的慶典。只要訴說故事、傳遞音樂的沖動與意誌不息，我們必將繼續堅定而專註地創作前行。”史智媛記者 4g1@donga.com