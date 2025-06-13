金玟哉、李剛仁等27名韓國球員將出戰2025國際足聯世俱杯

角逐世界最佳足球俱樂部的2025年國際足聯俱樂部世界杯（FIFA世俱杯）賽場上，將共有27名韓國球員亮相。根據國際足聯12日公布的32支參賽球隊球員名單統計，韓國籍球員總計27名。金玟哉（拜仁慕尼黑）、李剛仁（巴黎聖日耳曼）、朴镕宇（阿爾艾因）、金基熙（西雅圖海灣人）等4名海外派球員榜上有名，其余23名球員均來自韓國職業足球聯賽K1聯賽（頂級聯賽）的蔚山現代隊。按國籍統計，巴西球員最多，達142名。其後依次為阿根廷（104名）、西班牙（54名）、葡萄牙（49名）、美國（42名）、墨西哥（40名）、法國（37名）等。上賽季實現韓國職業足球聯賽K1聯賽三連冠的蔚山現代，是韓國國內唯壹參加本屆賽事的俱樂部球隊。蔚山現代僅參賽獎金就獲得955萬美元（約合140億韓元），已坐擁豐厚收入。此筆參賽獎金相當於韓國職業足球聯賽K1聯賽冠軍獎金（5億韓元）的28倍。蔚山現代隊主教練金判坤表示：“目標是在小組賽階段以1勝2平的戰績晉級16強。”若此目標達成，蔚山現代將額外獲得1150萬美元（約合168億韓元）。分在F組的蔚山現代將於18日在美國佛羅裏達州奧蘭多國際體育場迎戰首戰對手馬梅洛迪日落隊（南非）。之後將於22日在新澤西州東盧瑟福大都會體育場對陣弗魯米嫩塞隊（巴西），26日在俄亥俄州辛辛那提TQL體育場對陣多特蒙德隊（德國）。金正勛記者 hun@donga.com