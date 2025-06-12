

壹位老婦人倚靠欄桿站立，凝視著正前方。她頭戴白色帽子，身披披肩，右手指向自己。衣袖中露出壹角白色紙張。她微微張開的嘴，仿佛正欲訴說。這位婦人究竟是誰，又想訴說些什麽？



喬爾喬內創作的《老婦人》（1506年•照片）是意大利文藝復興時期最令人驚嘆且富有魅力的肖像畫之壹。僅走過33年短暫人生的喬爾喬內，其畫家生涯亦不長，留存作品不多，但他憑借激發想象力的詩意風景畫與肖像畫，被譽為威尼斯文藝復興藝術的奠基人。特別是此畫作，是他唯壹壹幅單獨描繪非君主或貴族、而是普通老人的肖像畫，因此尤為特別。畫中模特據傳是畫家的母親。然而，喬爾喬內想要描繪的主題並非自己的母親。婦人衣袖中露出的白色紙條上寫著黑色字跡：“Col Tempo。”這是拉丁語，意為“時間過去後”。這簡短的語句，正是畫家想要傳達的主題與信息。因此，這幅畫並非單純的肖像畫，而是表達了對時間的思考，即對衰老與死亡的思考。



畫中的老婦人，在死亡面前，看上去既不悲傷，也不絕望。神情亦無恐懼。反而以充滿惋惜與憐愛的目光，註視著畫框外的觀者。其姿態宛如壹位歷經漫長世事，已然領悟自然法則與道理的洞察者。



雖是壹幅500余年前的畫作，但老婦人仿佛正以嚴肅的神情，向畫框外的我們如是訴說：“世間無恒常不變之物。萬物終將消逝。富貴、權勢、青春、美貌，皆然。”在死亡面前，人類方得平等。她似乎在勸導人們：莫要執著。美術評論家

