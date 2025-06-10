李在明與石破茂不提“歷史”決心“相生”…… 應該延續的“前政府外交”



李在明總統9日在與日本首相石破茂的首次通話中表示：“在今天的戰略環境下，韓日關係的重要性正在進一步增大。期待從相互國家利益的角度出發，共同應對未來挑戰課題，探索共贏的方向。”石破茂也表示：“希望以兩國政府至今爲止構築的基礎爲基礎，進一步推進兩國關係。”總統室表示，兩國首腦決定在韓美日合作的框架內，爲應對多種地緣政治危機作出共同努力。在李在明就任總統5天后進行的韓日首腦25分鐘通話中，沒有提到令人彆扭的歷史問題。事實上，光是表示祝賀和感謝、對未來合作的祝福，時間也不夠。不過，李在明強調“韓日關係更加堅固和成熟”，暗暗期待日本方面在歷史問題上轉變態度；石破茂強調“兩國政府至今爲止所構建的基礎”，希望繼承尹錫悅政府時期的緊密合作基調。



李在明曾稱前任尹錫悅政府的對日政策是“屈辱外交”，比任何人都批判。但是，在總統選舉過程中，他表示“韓日關係也需要實用的觀點”，提出“該合作的就合作，該整理的就整理”，設定合理關係。同時，對於一度批評爲“堪比三田渡屈辱的外交史最大恥辱”的“第三方賠償”強制動員受害者的解決方法，他表示“政策的一貫性非常重要”，事實上將維持下去。



當然，在新政府的對日基調上，很難期待像前任政府一樣積極改善關係的意志。李在明提出了分離歷史問題和麪向未來的合作的“雙軌”接近法，同時強調“歷史問題是構建面向未來的關係必須解決的課題”。在歷史問題經常潛伏的韓日關係上，能否與未來合作事件分開處理還是個疑問。



此前，韓日關係的起伏，是因爲日本方面的不負責任和無誠意，但每次政權交替時都會動搖的韓國政策基調也存在問題。韓日關係是韓美同盟的延長線，也是直接關係到韓美日三國合作的問題。尹錫悅政府不顧國內強烈反對，在朝鮮核威脅高度化和世界陣營對決激化的情況下，果斷修改對日政策是不可避免的選擇。即使政府遭到了彈劾，該繼承的政策還是要繼承。

