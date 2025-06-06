中國強化稀土出口管控 全程監控生產銷售環節

《路透社》4日報道稱，面對與美國特朗普第二任期政府可能爆發的貿易戰，中國正將釤、鏑等7種核心稀土元素出口管制作為應對籌碼，已開發並運行覆蓋稀土從生產到最終銷售全流程的追蹤監管系統。分析認為，此舉標誌著中國正在加速推進“稀土武器化”戰略，或將進壹步激化與長期對稀土出口管制表示強烈不滿的特朗普政府的矛盾。據路透社披露，中國政府自上周起要求稀土生產商在線提交交易量和客戶名稱等補充信息。該媒體分析指出：“這釋放出明確信號，表明中國正將稀土及其相關磁鐵材料出口管制確立為長期措施。”在此背景下，中國商務部上月聯合相關部門召開“戰略礦產走私出口專項整治行動會議”，宣布將嚴格查緝受管制礦產走私出口行為。實際執行層面，中國不僅加強對7種核心稀土的管控，去年12月已對銻、鎵實施出口管制，今年2月又將鎢、鉍納入管制範圍。國內外普遍預測，中國對稀土及其他重要礦產的管控強化趨勢將持續，針對美國等國的出口管制力度或將升級。另壹方面，中國對7種核心稀土實施出口管制後，美歐汽車制造商面臨供應鏈危機。美國汽車零部件協會（MEMA）4日發表聲明稱：“零部件企業供應鏈正面臨嚴峻而緊迫的風險。”《華爾街日報》同日報道，部分美國汽車相關企業擔憂中國稀土管制長期化，正考慮將生產基地遷出中國。金喆仲 tnf@donga.com