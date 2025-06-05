韓國航空宇宙產業公司再向菲律賓出口12架FA-50戰機

韓國航空宇宙產業公司（KAI）4日宣布，已於3日同菲律賓國防部簽署追加出口FA-50輕型攻擊機（見圖）的合約。這是繼2014年首批訂單後時隔11年再次簽約。合同金額包含飛機及後續後勤保障，總額達7億美元（約合9753億韓元），計劃至2030年交付12架戰機。FA-50是韓國航空宇宙產業公司與洛克希德•馬丁公司聯合開發的多用途戰鬥機，由T-50高級教練機改良而成。菲律賓曾於2014年3月引進12架該機型。其本土化改良型號FA-50PH現已成為菲律賓空軍核心戰力之壹。本次增購的12架FA-50PH搭載空中加油系統延長了續航距離，並配備有源電子掃描陣列雷達（AESA）及空對地鱷空對空武器系統，顯著提升了探測與打擊能力。韓國航空宇宙產業公司表示：“對首批FA-50PH提供的可靠後勤保障確保了作戰可信度，促成了此次增購協議。這尤其得益於防衛事業廳、空軍、國防技術振興研究所、外交部及駐菲使館等政府、軍方和企業機構的同心協力。”此前，FA-50PH曾在2017年菲律賓政府軍與反政府武裝的“馬拉維戰役”中成功執行作戰任務。去年8月參加澳大利亞達爾文基地舉行的“漆黑2024”聯合空中演習時，亦展現出卓越機動性能。韓國航空宇宙產業公司評價稱，繼2023年5月與馬來西亞簽署18架供應協議後，此次二次簽約印證了FA-50在東南亞市場的競爭力。該機型迄今已向菲律賓、印度尼西亞、泰國、伊拉克、波蘭、馬來西亞等6國出口逾140架。韓鐘浩記者 hjh@donga.com