避開正道只走歪路的國民力量黨……剩下的只有歷史上第二大慘敗



國民力量黨議員們從因去年12月3日緊急戒嚴而預計會提前舉行總統選舉的去年12月起就表示：“還好對方是李在明，尚可一戰。”保守陣營發生足以潰敗的巨大不利因素，局面與8年前前總統朴槿惠遭到彈劾時相似。但他們認爲，還好對方是保守層和中立層非好感度較高的李在明，因此只要黨整理好陣型，就沒有理由不在總統選舉中獲勝。



保守陣營最擔心的總統選舉格局是“尹錫悅對李在明”。要想阻止這種情況的發生，首先要做的就是越過緊急戒嚴和彈劾之河。但國民力量黨選擇了“反對彈劾”的黨論。議員們紛紛跑到漢南洞總統官邸前，紛紛以自由韓國黨時期以後已從黨內消失的“馬路保守派”自居。不少議員對“並非戒嚴令，而是啓蒙令”的謬論表示贊同。到尹錫悅被罷免的4月4日，國民力量黨浪費了整整4個月。



要想讓上述主張成爲現實，國民力量黨也要以降低超越李在明的國民非好感度爲前提。但國民力量黨每次都選擇了提高中立層、合理保守層非好感度的道路。



憲法法院作出“8：0”罷免尹錫悅總統的決定後，國民力量黨遲遲才投入到總統選舉準備之中。據說黨內自認還有希望。安哲秀、吳世勳、劉承旼、韓東勳、洪準杓等全國知名度高的總統選舉候選人如果像花束一樣團結在一起進行“感人”的競選，就能戰勝李在明。大部分候選人在擴大中立層外延上表現出優勢，也是其自信的根據。



然而，國民力量黨領導層沒有把重點放在選擇有競爭力的候選人上。相反，在黨員投票的基礎上，依然堅持只以國民力量黨支持層和無黨派層爲對象的防止逆向選擇條款的競選規則。這似乎不是爲了選出能戰勝李在明的候選人，而是爲了選擇符合黨主流口味的候選人。劉承旼在參與競選之前就離開了。



競選開始之前，黨主流又突然提出了“借用韓德洙論”。後來有很多說法認爲，這是總統選舉後圍繞黨主導權的權力鬥爭的鋪墊。甚至不是敦促韓德洙參加黨內競選，而是主張在競選後實現單一化。對於沒有名分的主張，首爾市長吳世勳也選擇了不參加競選。



黨領導層甚至還強行更換了競選中選出的總統候選人金文洙。這是前所未有的政治操弄，最終不僅使中立層，連合理的保守層也背轉身去。



一名國民力量黨人士表示：“國民力量黨每次都不走正道，只知道玩小伎倆。”國民力量黨一再玩弄小伎倆，就算在選舉最後階段向改革新黨總統候選人李俊錫施壓，李俊錫也沒有理由接招了。



6個月來一直徒勞無功的國民力量黨，面對的是民主化以後第二大差距的總統選舉失敗。但直到李在明總統宣誓就職，也沒有人願意對此負責。雖然現在應該深切感受到應該走正道，但依然和過去6個月的樣子一樣。如果內心另有盤算，也許這次連黨的存在都要令人擔心。

